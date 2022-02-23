24 февраля часть рижских галерей современного искусства снова можно будет посетить бесплатно
Foto: MASA

Тургид уже писал о том, что в последний четверг каждого месяца рижские галереи современного искусства предлагают всем желающим посетить их бесплатно. Следующая такая дата - 24 февраля.

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В этот раз в мероприятии примут участие следующие галереи – 427, Ag, DOM, ISSP, Kim?, LMA, LOOK, Low gallery, M/Gallery и MASA. Каждая из этих галерей будет открыта с 18:00 до позднего вечера с бесплатными мероприятиями, беседами, выставками и частными просмотрами.

Какие конкретно выставки проходят в каждой из этих галерей в данный момент, а также время их работы и местоположение (для этого даже создана интерактивная карта) можно узнать на сайте мероприятия - rigalastthursdays.com.

Напомним также, что прямо сейчас в Рижском музее декоративного искусства и дизайна проходит выставка ведущего художника по стеклу в Латвии Анды Мункевицы "Пересечения".

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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