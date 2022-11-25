26 ноября в Калнциемском квартале пройдет Рождественская ярмарка

С 26 ноября по субботам и воскресеньям в Калнциемском квартале будут проходить Рождественские ярмарки. Одновременно с ярмаркой в Галерее квартала будет работать поп-ап рынок Mākslas medibas ("Художественная охота"), созданный в сотрудничестве со студентами Латвийской академии художеств.

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Рождественская ярмарка Калнциемского квартала уже почти 15 лет является одним из любимых мест празднования рижан и гостей города, где всех приглашают отведать глинтвейн и пообедать во дворе отреставрированного деревянного дома XIX века, встретиться с друзьями и выбрать уникальные подарки.

На выходных на ярмарке можно будет встретить уже полюбившиеся посетителям рынка бренды – ZIB, Linotēka, Jašas podi, SARMA linen&wool, BuduArt, Astra stones, Mattilde, Saules akmens, Ru adījumi, Sanpo, Ornare и другие. Рынок в Калнциемском квартале также известен своими деликатесами – овечьим и козьим сыром, хлебом, испеченным в деревенской печи по старинным традициям, натуральными сиропами и расписными имбирными пряниками. Традиционно Tirgus bráris и Sidrabiers приготовят согревающие супы из баранины и оленины.

В галерее квартала будут проходить тематические мастер-классы и упаковка рождественских подарков.

Foto: Publicitātes foto

Особым событием является поп-ап рынок Mākslas medibas, на котором будут продаваться работы студентов Латвийской академии художеств. Всего будет выставлено и доступно для приобретения более 300 работ – живописи, графики, керамики, ювелирных украшений и других произведений.

Время работы ярмарки