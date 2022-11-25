26 ноября в Калнциемском квартале пройдет Рождественская ярмарка

С 26 ноября по субботам и воскресеньям в Калнциемском квартале будут проходить Рождественские ярмарки. Одновременно с ярмаркой в Галерее квартала будет работать поп-ап рынок Mākslas medibas ("Художественная охота"), созданный в сотрудничестве со студентами Латвийской академии художеств.
Рождественская ярмарка Калнциемского квартала уже почти 15 лет является одним из любимых мест празднования рижан и гостей города, где всех приглашают отведать глинтвейн и пообедать во дворе отреставрированного деревянного дома XIX века, встретиться с друзьями и выбрать уникальные подарки.
На выходных на ярмарке можно будет встретить уже полюбившиеся посетителям рынка бренды – ZIB, Linotēka, Jašas podi, SARMA linen&wool, BuduArt, Astra stones, Mattilde, Saules akmens, Ru adījumi, Sanpo, Ornare и другие. Рынок в Калнциемском квартале также известен своими деликатесами – овечьим и козьим сыром, хлебом, испеченным в деревенской печи по старинным традициям, натуральными сиропами и расписными имбирными пряниками. Традиционно Tirgus bráris и Sidrabiers приготовят согревающие супы из баранины и оленины.
В галерее квартала будут проходить тематические мастер-классы и упаковка рождественских подарков.
Особым событием является поп-ап рынок Mākslas medibas, на котором будут продаваться работы студентов Латвийской академии художеств. Всего будет выставлено и доступно для приобретения более 300 работ – живописи, графики, керамики, ювелирных украшений и других произведений.
Время работы ярмарки
- Рождественская ярмарка в Калнциемском квартале будет проходить с 26 ноября по 31 декабря по субботам и воскресеньям с 10:00 до 16:00.
- поп-ап рынок Mākslas medibas будет работать с 26 ноября по 24 декабря с четверга по воскресенье: по четвергам и пятницам с 14:00 до 19:00, в выходные дни с 10:00 до 16:00.
- 27 ноября и 25 декабря рынка не работает.