26 сентября в Даугавпилсе пройдет бесплатная экскурсия по городу "Открой Даугавпилс заново"

Ежегодно 27 сентября отмечается Всемирный день туризма (World Tourism Day). Агентство развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления начнет отмечать этот день уже 26 сентября, приглашая всех желающих ознакомиться с историческими объектами Даугавпилса в сопровождении опытного экскурсовода.

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Бесплатная полуторачасовая экскурсия "Открой Даугавпилс заново" позволит осмотреть достопримечательности Даугавпилса и услышать интересные и увлекательные истории о городе. Во время экскурсии вы сможете отправиться на прогулку по историческому центру города, улице Ригас и парку Дубровина, узнаете об истории города, архитектуре и выдающихся личностях, увидите самые красивые здания в городе, выясните, чем костёл Святого Петра в Цепях похожа на базилику Святого Петра в Ватикане, узнаете, что вкусного можно попробовать в Даугавпилсе, осмотрите скульптуры и объекты среды, парки и скверы, и сможете ощутить ритм города. Экскурсия позволит заново открыть для себя Даугавпилс и взглянуть на уже знакомые места с другой стороны.

Экскурсия "Открой Даугавпилс заново" — это полуторачасовая пешеходная экскурсия в сопровождении экскурсовода по историческому центру Даугавпилса. 26 сентября будут предложены две бесплатные экскурсии — в 11:00 состоится экскурсия на латышском языке, а экскурсия на русском языке пройдет в 13:00. Обе экскурсии начнутся у входа в Даугавпилсский туристический информационный центр по адресу ул. Ригас, 22A (вход с улицы Гимназияс).

Количество мест в каждой группе будет ограничено. Подать заявку на участие в бесплатной экскурсии можно до 25 сентября 14:00, заполнив электронную анкету. Зарегистрироваться на участие нужно ЗДЕСЬ.

Для получения дополнительной информации о мероприятии звоните по тел. 26444810 или 65422818.