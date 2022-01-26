27 января часть рижских галерей современного искусства можно будет посетить бесплатно

Бывают в жизни моменты, когда лишних денег вроде бы нет, а приобщиться к прекрасному очень хочется. В таких ситуациях здорово помогает, например, принятая во многих странах традиция бесплатного посещения музеев каждое первое воскресенье месяца. Нечто похожее в последний четверг каждого месяца предлагают всем желающим и рижские галереи современного искусства.

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И следующее подобное мероприятие состоится буквально завтра – 27 января. В нем примут участие следующие галереи – 427, Ag, ISSP, LOOK, Low, M/Gallery, MASA и PILOT. Каждая из этих галерей будет открыта с 18:00 до позднего вечера с бесплатными мероприятиями, беседами, выставками и частными просмотрами.

Какие конкретно выставки проходят в каждой из этих галерей в данный момент, а также время их работы и местоположение (для этого даже создана интерактивная карта) можно узнать на сайте мероприятия - rigalastthursdays.com.

Напомним также, что прямо сейчас в Рижском музее декоративного искусства и дизайна проходит выставка ведущего художника по стеклу в Латвии Анды Мункевицы "Пересечения", а в Рижском музее фарфора – выставка "Тестируя современность II", которая рассказывает и показывает продукцию современных латвийских мастеров фарфора.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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