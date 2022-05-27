28 мая в Калнциемском квартале пройдет Большая ярмарка моды и дизайна

28 мая с 10:00 до 16:00 в Калнциемском квартале пройдет Большая ярмарка моды и дизайна, на которую соберутся свыше 70 фэшн-ритейлеров с последними коллекциями и самыми большими распродажами прошлых сезонов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Бренды планируют порадовать посетителей квартала летними новинками. Новые коллекции одежды представят ZIB, Vaira Vīksne, Linotēka, SARMA linen&wool design, Woolings и Sanfashion, красивые и оригинальные украшения предложат Liepas Rotas, Ledene, Glass Berries, Astra Stones и студия керамики Rozenthal, а яркие аксессуары можно будет купить у DER Design, Cepuru darbnīca и RR.

В этот день вы сможете примерить выбранные вами модные вещи в зале Винного магазина, где будет специально оборудованная примерочная для переодевания и примерки. Кроме того, посетителей приглашают насладиться игристым напитком или кофе в кафе и отведать пирожных, сыров, сезонных вкусностей и латвийской клубники.

Место проведения – Калнциемский рынок, улица Калнциема, 35.