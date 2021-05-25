29 мая в Латвии пройдет Ночь церквей: в планах индивидуальные посещения и онлайн-трансляции

В субботу, 29 мая, 97 церквей по всей Латвии примут участие в Ночи церквей. В связи со сложившейся в стране эпидемиологической обстановкой церкви-участники мероприятия будут открыты для индивидуальных посещений с 12 часов дня, а концерты и другие мероприятия в рамках культурной программы будут доступны для просмотра и прослушивания в онлайн-эфире.

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Церкви в Ночь церквей откроются так рано специально для того, чтобы дать максимальному количеству людей возможность познакомиться с церковным наследием Латвии с учетом требований эпидемиологической безопасности. В Видземе в мероприятии будут участвовать 33 церкви, в Курземе — 13, в Земгале и Селии — 14 + 6, в Латгалии — 8, в Риге и ее окрестностях — 23 церкви.

Каждая принимающая участие в мероприятии церковь будет отмечена на карте "Ночь церквей 2021", которую можно будет найти на сайте baznicunakts.lv. Вы можете увидеть расположение церкви на карте и, щелкнув на ее значке на карте, прочитать описание и узнать, какие конкретно мероприятия запланированы в данной церкви.

Foto: LETA

Что же касается онлайн-мероприятий, то известно, что в Facebook онлайн-трансляции планируют организовать:

Евангелическо-лютеранская церковь в Балдоне (@BaldonesBaznica),

Руйенская евангелическо-лютеранская церковь Св. Бертулиса,

Палсманская евангелическо-лютеранская церковь (@palsmanesbaznica),

Огрская баптистская церковь Святой Троицы (@ogrestrisvienibasbaznica),

Скайсткалнский римско-католический костёл Успения Пресвятой Девы Марии (@skaistkalnesbaznica),

Сигулдская римско-католическая церковь (@siguldasdraudze),

Евангелическо-лютеранская церковь Святой Гертруды в Риге (@gertrudesdraudze).

Торжественное открытие Ночи церквей состоится в 18:00 в Огрской баптистской церкви Святой Троицы, а также будет транслироваться в социальной сети Facebook.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.