29 октября в Даугавпилсе пройдет автоориентирование Street Challenge Halloween

29 октября автомобильный клуб Drive2 Daugavpils приглашает любителей приключений и езды на автомобиле принять участие в автоориентировании Street Challenge Halloween. Эта игра позволит познакомиться с Даугавпилсом и весело провести время с семьей или друзьями.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Игру организует автомобильный клуб Drive2 Daugavpils в честь праздника Хэллоуин.

Игра таит в себе много загадок и неожиданностей. Участникам придется столкнуться лицом к лицу со своими кошмарами, пройти самые жуткие локации и решить самые страшные задания. Ведь самое главное добраться до финиша, набрав как можно больше пунктов.

Игра Street Challenge или "Уличный вызов" — это детективная, командная игра на ориентирование, в которой может участвовать команда из двух и более человек. Во время игры участники ездят на автомобилях по всему городу и выполняют различные задания, разгадывают загадки и ребусы, чтобы набрать как можно больше пунктов и добраться до финиша.

Первые три лучшие команды получат награду, а также будет разыгран приз зрительских симпатий за креативное оформление команды и машины.

Для того, чтобы принять участие в игре, необходимо заполнить заявку ЗДЕСЬ.

Программа мероприятия:

16:00 пройдёт сбор команд по адресу ул. Спалю, 12.

16:40 – брифинг.

17:00 – старт игры.

21:00 – финиш.

Награждение победителей состоится в 22:00.

Предполагаемый пробег: 60-80 км.

Взнос с команды: 15 EUR.

Начало игры по адресу ул. Спалю, 12, Даугавпилс (Spaļu iela 12, Daugavpils)

Street Challenge — это не гонка, поэтому организаторы игры просят соблюдать правила дорожного движения.