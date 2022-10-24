29 октября в Даугавпилсе пройдет автоориентирование Street Challenge Halloween

29 октября автомобильный клуб Drive2 Daugavpils приглашает любителей приключений и езды на автомобиле принять участие в автоориентировании Street Challenge Halloween. Эта игра позволит познакомиться с Даугавпилсом и весело провести время с семьей или друзьями.
Игру организует автомобильный клуб Drive2 Daugavpils в честь праздника Хэллоуин.
Игра таит в себе много загадок и неожиданностей. Участникам придется столкнуться лицом к лицу со своими кошмарами, пройти самые жуткие локации и решить самые страшные задания. Ведь самое главное добраться до финиша, набрав как можно больше пунктов.
Игра Street Challenge или "Уличный вызов" — это детективная, командная игра на ориентирование, в которой может участвовать команда из двух и более человек. Во время игры участники ездят на автомобилях по всему городу и выполняют различные задания, разгадывают загадки и ребусы, чтобы набрать как можно больше пунктов и добраться до финиша.
Первые три лучшие команды получат награду, а также будет разыгран приз зрительских симпатий за креативное оформление команды и машины.
- Для того, чтобы принять участие в игре, необходимо заполнить заявку ЗДЕСЬ.
Программа мероприятия:
- 16:00 пройдёт сбор команд по адресу ул. Спалю, 12.
- 16:40 – брифинг.
- 17:00 – старт игры.
- 21:00 – финиш.
- Награждение победителей состоится в 22:00.
Предполагаемый пробег: 60-80 км.
Взнос с команды: 15 EUR.
Начало игры по адресу ул. Спалю, 12, Даугавпилс (Spaļu iela 12, Daugavpils)
Street Challenge — это не гонка, поэтому организаторы игры просят соблюдать правила дорожного движения.