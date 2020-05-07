Стабурагс, возвышавшийся некогда на левом берегу Даугавы – настоящее чудо природы. 55 лет назад, во время строительства Плявиньской ГЭС, он канул в пучину вод. Стабурагс, Стабурадзе, Борода черта – место, с которым связаны многие легенды и предания, испокон веков утес считался священным. Почему он был таким особенным и действительно ли исчез навсегда?

Натуралист Гунтис Эниньш рассказал порталу DELFI, что он стал исследовать берега Даугавы еще ребенком. Эниньш считает, что каньоны Даугавы были фантастически красивыми – не только Стабурагс, но и многие другие. К сожалению, эти чудеса природы канули в небытие.

Стабурагс – известняковый утес, возвышавшийся на левом берегу Даугавы в Сецесской волости, его высота составляла порядка 18,5 метров. Из-за процесса известкования Стабурагс постоянно "плакал" – рос, с него сходили оползни – у подножия утеса лежало два больших камня. Они сошли с утеса в 1861 и 1915 годах. До этого высота Стабурагс, согласно источникам, составляла 22 метра. И после под действием воды ручьев утес все равно продолжал расти.

"Родниковые воды, стекающие по Стабурагсу, разделяются на бесчисленное количество ручейков и капелек, и в конце своего пути оказываются в волнах Даугавы. Сам утес представляет собой темно-серую, неравномерную, но цельную массу, местами поросшую характерным для Стабурагса ярко-зеленым мхом. У подножия Стабурагса – сошедшие оползни. На два больших камня можно легко забраться, и отсюда можно в полной мере насладиться красивым природным пейзажем древнего утеса Стабурагс", – говорится в книге "Staburags. Latvijas teiksmainā senvieta". Однако утес был красив не только тогда, когда по нему бежали ручьи, но и зимой, когда он превращался в настоящий ледопад. "Красивее всего Стабурагс выглядел в конце зимы, когда обрастал сосульками. Он походил на сказочный замок", – рассказывает Эниньш. Утес действительно был особенным – только рядом со Стабурагсом росли очень редкие растения, например, Альпийская жирянка (Pinguiculda alpina).