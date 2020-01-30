31 января на Кипсале откроется туристическая выставка Balttour 2020: Что нового на ней можно увидеть?

Хранилище древностей, велопарк, "zip line" и даже домик на деревьях – это лишь некоторые из туристических новинок Латвии, которые с 31 января по 2 февраля будут представлены на международной выставке-ярмарке туризма "Balttour 2020".

Спуск по воздушным тросам в Алуксне

В 2020 году город Алуксне отметит свое столетие. В ожидании этого знаменательного события в руинах Ливонского замка восстановлена южная башня и проложена пешеходная тропа. Но и это еще не все! Уже в этом году жителей и гостей города будет радовать "zip line", или спуск по воздушным тросам над водами озера Алуксне. Острые ощущения гарантированы!

Хранилище древностей в Павилосте

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Еще совсем недавно, 10 августа 2019 года, сбылась давняя мечта жителей поселка Зиемупе – открылось хранилище древностей "Морской дом". Там можно осмотреть не только старинные рыбацкие снасти, но и муляж найденной 12 августа 2007 года на местном пляже рыбы-меч. В Латвии рыбы этого вида встречаются не так уж и часто, поэтому есть смысл съездить туда и увидеть муляж своими глазами.

Путь Сантьяго в Добельском крае

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В конце прошлого года в поселке Кримунас Добельского края был торжественно вкопан первый столбик-указатель пути Святого Иакова, или Сантьяго. Ассоциация Святого Иакова приступила к прокладке маршрута, чтобы присоединиться к европейской сети пути Сантьяго, и один из его этапов пролегает через Добельский край. Неоценимым приобретением в сфере культуры является также возведенный рядом с Добельской музыкальной школой акустический концертный зал "Zinta".

Аудиогид по Огрскому краю

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Именно посетители "Balttour 2020" смогут впервые ознакомиться с аудиогидом по Огрскому краю. Он содержит сведения о 88 популярных туристических объектах в городе Огре и его окрестностях. Как появилось название Синих гор и какова легенда киностанции Кейпене? Ответы на эти и другие вопросы наряду с новым аудиогидом дадут отзывчивые представители туризма Огрского края с 31 января по 2 февраля на выставке "Balttour 2020".

Терветский велопарк и домик на деревьях

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В принадлежащем "Latvijas valsts meži" природном парке Тервете открыт новый велопарк протяженностью без малого три километра. Сторонники активного образа жизни могут насладиться поездкой по виражам, трамплинам и мосткам. Кроме того, на трассе установлены образовательные стенды о лесе и уходе за ним. А на расстоянии пяти минут от природного парка семейное предприятие "Glamping Tervete" построило необычный домик на вершинах деревьев и предлагает провести выходные в нескольких метрах над землей.

Отдых в Сигулде



В Сигулде действует уникальный аттракцион – Башня сетей, состоящая из лабиринтов, батутов и площадок на трех этажах. Понравится и большим, и маленьким! Ценители активного отдыха оценят также SUP-доску "Sigulda Adventures", одновременно вмещающую до восьми человек! Совершить более спокойную прогулку предлагает новый маршрут, посвященный выдающемуся латышскому композитору, автору первой национальной оперы "Банюта" Алфреду Калниньшу, пролегающий по важнейшим местам, связанным с его именем в Сигулде.

Маршрут по дворцам и усадьбам

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Посетители "Balttour" смогут ознакомиться с совершенно новым туристическим маршрутом "Увлекательное путешествие по дворцовым и усадебным паркам", объединяющим 55 объектов культурно-исторического наследия в Земгале, окрестностях Шяуляя и Паневежиса.

Скульптуры Елгавы





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Популярный "Елгавский студент", металлический "Лось", памятный знак певицы Норы Бумбиере – эти и многие другие объекты предлагает осмотреть пятнадцатикилометровый маршрут "Елгава – город скульптур"! Осмотр 23 установленных в городе изваяний и 13 крупноформатных керамических инсталляций на острове Паста займет от двух до трех часов! А для романтичного отдых в парке усадьбы Элея восстановлены исторические тропинки, построен мостик через пруд на полуостров и созданы новые интерактивные объекты. Волшебство скульптуры Глеба Пантелеева "Любовь" ярче всего раскрывается в часы сумерек, а объект среды "Беседа" позволяет людям переговариваться с разных берегов водоема.

Один день в Лиелауце

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Осмотреть четыре настоящих хутора предлагает экскурсия "Один день в Лиелауце"! В крестьянском хозяйстве "Skabargas" можно увидеть настоящую пастушескую овчарку, опекающую отару из 200 овец, "Andulaiši" приглашает изучить пасеку и современное оборудование для пчеловодства, на хуторе "Krastiņi" наиболее узнаваемые объекты Ауцесского края в миниатюре населяют кролики, а хозяин хутора "Baltiņi" предлагает увидеть не только цесарок, пони и синюю корову, но и фантастическую коллекцию антикварных авто.

Центр ремесел в Крустпилсском крае

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Побывай в Крустпилсском крае и посети центр ремесел "Māzers", где в 2019 году открылся выставочный зал с работами профессиональных художников и ремесленников. Вдохновившись, открой в себе художественный дар и сотвори собственный шедевр! Для этого "Māzers" предлагает услуги мастерских керамики, деревообработки, машинного вязания и других традиционных рукоделий.

История гидроэлектростанции в Айзкраукле



Хочешь узнать как действует гидроэлектростанция? Тогда отправляйся на Плявиньскую ГЭС, где обустроена модернизированная экспозиция "Плявиньская гидроэлектростанция – крупнейшее производство электроэнергии в Латвии", повествующая об истории ГЭС с начала ее строительства в 1961 году до наших дней. Здесь демонстрируются специально изготовленная модель турбины для проведения проверок, водолазный костюм для осмотра и ремонта гидротехнических сооружений и пр. Особое внимание уделяется историческим счетчикам электроэнергии, на смену которым в наши дни пришла умная электроника.

Контур Латвии в Вентспилсе

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Новинок в Вентспилсе хватает! Посети мероприятия в акустическом концертном зале "Латвия", сфотографируйся в контуре Латвии в высочайшей зоне дюны, насладись романтическими моментами в созданной архитектором Андрисом Вейдеманисом Газетной аллее и осмотри спроектированный скульптором Глебом Пантелеевым фонтан "Зонтик"! К тому же Вентспилс в этом году отмечает свою 730-ю годовщину и встречает это событие продленным Портовым променадом, лоцманским судном "Rota", галереей буев и другими новинками.

С 31 января по 2 февраля на Кипсале пройдет 27-я международная выставка-ярмарка туризма "Balttour 2020", где новинки сезона, популярнейшие туристические маршруты, особые предложения и выгодные покупки для путешествий по Латвии и открытия мира предложат более 860 туристических компаний.

Выставку-ярмарку "Balttour" проводит Латвийская ассоциация туристических агентов и операторов (ALTA) и обеспечивает Организатор международных выставок - компания ВТ 1.

Билеты:

Входной билет – 6 EUR

Школьникам, пенсионерам, инвалидам (по предъявлении удостоверения) – 4 EUR

Семейный билет (2 взрослых и 1 ребенок или 1 взрослый и 2 ребенка) – 12 EUR, больше детей – 2 EUR за каждого

Детям до 7 лет – бесплатно!

Автостоянка – 5 EUR

Не стойте в очереди, покупайте билеты в интернете.

Время работы:

31 января 10.00–13.00 (время профессионалов)

31 января 13.00–18.00

1 февраля 10.00–18.00

2 февраля 10.00–17.00