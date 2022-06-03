4 июня в Калнциемском квартале пройдет День защиты детей с мастер-классами и другими развлечениями
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4 июня с 10:00 до 16:00 в Калнциемском квартале будут отмечать День защиты детей. В это время можно будет познакомиться с основами акробатики вместе с Рижской цирковой школой и тренером Татьяной из Украины; "Международная школа инноваций" проведет мастер-класс по робототехнике и работе с 3D-ручками, издательство Droši un koši порадует скидками на детские книги, а в пластилиновой мастерской Mīci вы сможете целый день лепить различные пластилиновые фигурки.

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Полностью программа празднования выглядит следующим образом:

11.00-12.30 В галерее вы сможете познакомиться с азами акробатики вместе с Рижской цирковой школой и тренером Татьяной из Украины. Дети от 6 до 9 лет приглашаются вместе попробовать первые шаги в акробатике. Стоимость участия - 5 евро.

11.00-14.00 "Международная школа инноваций" проведет мастерскую робототехники Tehnoprātnieks, в которой детям 5-9 лет будет предложено собрать различных роботов LEGO, управлять которыми можно будет с планшета.

11.00-14.00 В Технологической мастерской Международной школы инноваций дети от 9 до 15 лет смогут создать что угодно при помощи 3D-ручки. Каждый участник сможет забрать свою работу домой.

10.00-16.00 Будет работать пластилиновая мастерская Mīci, в которой у детей будет возможность поиграть с мягким пластилином, попробовать новейшие формочки и т.д.

10.00-16.00 Аквагрим для детей.

Кроме разнообразных развлечений и мастер-классов для детей, в Калнциемском квартале будет работать и привычный для посетителей рынок.

Место проведения – Калнциемский рынок, улица Калнциема, 35.

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