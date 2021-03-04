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Для любителей коротких прогулок (до 5 км)
5, 15 или 30 километров: лучшие пешеходные маршруты на севере Видземе
Foto: Nataly Hlapkovska

Природа дает нам положительный заряд, бодрит и успокаивает нас. А еще она доступна каждому. Особенно сильным наше желание отправится на природу становится в те моменты жизни, когда мы стремимся восстановить хорошее самочувствие и пополнить запасы энергии.

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Север Видземе - одно из тех мест, куда мы попадаем не слишком часто, что, кстати, совершенно зря - там очень много интересных и красивых мест. Туристический информационный центр Валмиеры в сотрудничестве со специалистами по туризму самоуправлений Беверинского, Буртниекского, Коценского, Мазсалацского, Наукшенского, Руиенского и Стренчского краев обобщил идеи, куда отправиться на прогулку в северной части Видземе.

Специалисты разделили природные тропы на три группы: небольшие (до 5 км), средние (до 15 км) и длинные, для подготовленных "пешеходов" (до 30 км).

Обозначения:

* Тропа подходит лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и посетителей с детскими колясками.

** Тропа не подходит лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и посетителей с детскими колясками.

Важно! Прежде чем отправиться на любую из этих или других природных троп, убедитесь, что они открыты и ждут посетителей. Ознакомиться с составленным Департаментом охраны природы списком закрытых природных достопримечательностей можно ЗДЕСЬ.

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Для любителей коротких прогулок (до 5 км)

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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Природная тропа Видземе Активный отдых Валмиера Pārgājieni Latvija Valmiera
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