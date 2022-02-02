5 февраля в Приморском музее Вентспилса пройдет древний праздник ожидания весны – Метени

Вентспилсский Центр культуры в сотрудничестве с Приморским музеем под открытым небом 5 февраля с 12:00 до 16:00 приглашает посетить древний праздник ожидания весны – Метени.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На территории Приморского музея под открытым небом можно будет померяться силами в волочении саней, скатывании снежных комов, в метании мешков, в мастер-классах по отпугиванию кротов и других интересных забавах. Метенис – это последний день, когда еще можно ходить в ряженых, поэтому участники смешанного хора "Kaiva" Вентспилсского Центра культуры будут ряжеными, чтобы весь год приносил удачу и успех.

Будет и место у костра, чтобы согреться, перевести дух между играми и испечь то, что принесли с собой. Там же неподалеку будут хлопотать зачинательницы фестиваля сказителей "Ziv zup" Ина Целитане и Лиесма Лагздиня, которые в гостеприимной атмосфере с песнями, рассказами и обычаями объяснит, как праздновать по древним традициям.

Вход – по музейным билетам.

Музей могут посещать только вакцинированные от Covid-19 или переболевшие по предъявлении действительного сертификата и документа, удостоверяющего личность. Дети, достигшие 12 лет, должны предъявить сертификат о вакцинации от Covid-19, перенесенном заболевании или тестировании, или справку из лаборатории о сделанном скрининговом тесте за последние 72 часа в рамках образовательного процесса с отрицательным результатом. Детям до 12 лет тест предъявлять не нужно.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

А для тех, кто устал от новостей и хочет просто полюбоваться на красивую Латвию - у нас есть Instagram!