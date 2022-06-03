5 июня на трассе Бикерниеки будут представлены суперавтомобили мирового класса

В воскресенье, 5 июня с 8:00 до 20:00 в Риге, на трассе Бикерниеки пройдет мероприятие, организованное компанией Lieliska dāvana, в которой будет возможность осмотреть и, предварительно договорившись, самому сесть за руль супермашин мирового класса Ferrari Portofino (на фото) и Lamborghini Huracan.

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Черный Ferrari Portofino – совсем новый автомобиль, с пробегом всего лишь 4000 км – у авто 600 лошадиных сил, машина может разогнаться со старта до скорости 97 км/ч лишь за 3,5 секунд.

В свою очередь, мощь Lamborghini Huracan составляет 620 лошадиных сил, эта машина – настоящий зверь, который способен разогнаться до 100 км/ч всего лишь за 3 секунды.

Самые смелые гонщики смогут поехать на супермашинах в одиночку, а те, у кого нет опыта с такими мощными автомобилями, смогут поехать в сопровождении инструктора.

Мероприятие предназначено для всей семьи. Во время мероприятия будут доступны прохладительные напитки и закуски. Для тех, кто не захотят отправиться в поездку на суперавтомобилях, будет возможность сфотографироваться с автомашинами.