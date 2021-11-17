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Лузнавская усадьба
5 самых красивых замков и усадеб в Латгалии: легенды, роскошные залы и ландшафтные парки
Foto: Publicitātes attēli

Латгалия — это не только край тысячи озер, но еще и прекрасных архитектурных памятников. Тургид рассказывает о нескольких красивейших замках и усадьбах в Латгале, которые можно посмотреть за одну поездку в выходные, тем более, что впереди нас ждет целых четыре свободных от работы дня.

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Краславский замок


Краславский замок тесно связан с графским родом Платтеров, которые здесь жили, работали и любили. Прогуливаясь по парку и саду, оживает печальная история любви дочери графа Платера.

Эта история связана с другим объектов в Краславе — горкой Карницкого. Легенда гласит, что в 1835 году очаровательная дочь графа Эмилия на одном из светских приемов познакомилась с польским офицером Йозефом Карницким, владельцем Эверсмуйжи. Молодые люди влюбились друг в друга, но граф Платер был против их брака, надеясь выдать дочь за богатого аристократа. В отчаянии влюбленные решили вместе уйти из жизни и договорились сделать это в одно и то же время. В ночь с 3 на 4 августа Йозеф застрелился на одном из краславских холмов, а Эмилию в последний момент от падения из окна удержала служанка.

Краславский замок и его настенная роспись — яркий образец архитектуры 18-го века. Замок находится в ландшафтном парке на склоне в долине Даугавы, в котором растет более 70 видов деревьев и кустов. В парке обновлен грот с подземным ходом и стражем в виде скульптуры льва, а со смотровой площадки у замка открывается дивный вид на Даугаву и город.

5 самых красивых замков и усадеб в Латгалии: легенды, роскошные залы и ландшафтные парки
Foto: Inga Pudnika

Сейчас в замке расположен информационно-туристический центр Краславского края и международный центр кулинарного наследия, а также Краславский музей искусства и истории.

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Лузнавская усадьба

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Поместья и замки Латвии Даугавпилс Екабпилс Краслава Латгалия Мызы и замки Латвии Прейли Резекне
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