8 идей, как встретить весну в Юрмале вместе с детьми

Дуновение весны ощущается в каждом уголке Юрмалы. Робкие солнечные лучи постепенно прогревают землю, а в воздухе витает морская свежесть и ароматы соснового леса. В приморских дюнах расцветают подснежники, в окнах кафе появляются разноцветные гиацинты, на улице Йомас начинает играть живая музыка… Делимся с вами идеями, как интересно и с пользой провести время с детьми в Юрмале. Особенно с учетом того, что прямо сейчас в школах идут весенние каникулы.

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1. Водные аттракционы и SPA-предложения для всей семьи

Отдых в курортном городе Юрмала невозможно представить без наслаждения водными радостями. Это восстанавливает силы, очищает тело и разум. В марте возобновил работу крупнейший в Балтии? парк водных аттракционов Līvu akvaparks, который в честь открытия подготовил специальные предложения для детей. Курортные гостиницы Юрмалы также подготовили специальные SPA-предложения, которые позволят маленьким гостям резвиться в теплых бассейнах и развлекаться на водных аттракционах, а родителям — релаксировать в банях и бассейнах.

2. Кинофильмы для детей

А вы знаете, что в Юрмале есть современный кинотеатр, где можно посмотреть новейшие фильмы для всей семьи? Star Cinema Jurmala приглашает расположиться в удобных креслах и с пачкой попкорна в руках следить за увлекательными сюжетами.

3. Развлечения в юрмальских парках

Одно из излюбленных мест для детских развлечений в Юрмале — лесопарк "Дзинтари". В парке есть несколько игровых площадок для детей разных возрастов, а дорожки юрмальского Межапарка - идеальное место для катания на велосипеде и роликах. Самым популярным объектом лесопарка является смотровая башня высотой 33,5 метра, восхождение на которую станет настоящим приключением как для детей, так и для взрослых.

Foto: Artis Veigurs

В курортном парке Кемери открылась новая детская площадка, где родители могут весело провести время с малышами или отправиться на небольшую экскурсию с более старшими детьми. Отметим, что водонапорная башня Кемерского парка будет открыта только в конце апреля.

4. Прогулка по юрмальским природным тропам

Собираем рюкзаки и отправляемся в поход по природным тропам в окрестностях Юрмалы. Одна из самых популярных, конечно, тропа Большого Кемерского болота, но в Юрмале есть и другие природные тропы, которые позволят познакомиться с разнообразными природными сокровищами заповедных уголков курортного города.

5. Семейная велопрогулка

Покататься на велосипедах - отличная идея для сплочения семьи. В Юрмале есть несколько веломаршрутов разной протяженности. Для семей с малышами наиболее подходит 12-километровый кольцевой маршрут Майори-Булдури или 13-километровый маршрут Булдури-Буллюциемс. Тем, кто готов отправиться в более длительную поездку, придется по вкусу 25-километровый маршрут Майори-Каугури или велопробег от Юрмалы до Риги.

Маршрут Майори - Каугури

Маршрут Булдури - Буллюциемс

Маршрут Майори - Булдури

Маршрут Юрмала - Рига

6. Отдых на пляже

Почувствуйте первый весенний бриз и солнечное тепло, проведя время с семьей на берегу моря. Отправляйтесь на долгую прогулку: поиграйте в футбол, запустите в небо воздушных змеев, устройте пикник или насладитесь трапезой в одном из пляжных ресторанов.

Foto: Artis Veigurs

На свое привычное место, у выхода к морю тропы природного парка Рагакапа, вернулся один из излюбленных фото-объектов Юрмалы – красная лодка. Также вы можете увековечить эти радостные моменты семейного отдыха у фотостенда в форме сердечка, который расположен на пляже возле концертного зала Дзинтари.

7. Семейный обед в Юрмале

После длинного и насыщенного дня отправляйтесь в один из юрмальских ресторанов или кафе, чтобы восстановить силы и побаловать себя и детей вкусными блюдами. Юрмальские повара умеют удивлять разнообразием блюд — от классической местной кухни до кавказской или средиземноморской, причем почти каждое заведение общепита может предложить специальное меню для детей. С особыми предложениями ресторанов Юрмалы можно ознакомиться здесь.

8. Оздоровительные программы для детей

Юрмальские курортные учреждения предлагают улучшить самочувствие детей, используя одну из оздоровительных программ. Например, курортный реабилитационный центр "Яункемери" предлагает специальную двухдневную программу для семей с детьми "Экспресс-курс". Большой популярностью пользуются и программы реабилитации после перенесенного COVID-19.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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