9 апреля в Этнографическом музее пройдут пасхальные гуляния

9 апреля в Этнографическом музее Латвии под открытым небом состоится празднование Пасхи – с большим рынком ремесленных изделий и разнообразных лакомств, а также с раскрашиванием и катанием яиц, качанием на качелях, кукольным театром для детей, народными песнями и танцами.

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Исторически Пасха представляет собой слияние народных и христианских традиций. День начнется с церковной службы в Усмасской лютеранской церкви и продолжится пасхальными песнями и играми с фольклорным ансамблем Kokle, детским кукольным представлением "Сказочный страж", концертом ансамбля народного танца Zelta sietiņš и музыкой от Hāgenskalna muzikanti.

Этнограф Индра Чекстере расскажет о традициях окрашивания яиц. В течение всего дня для детей будут организованы игры на свежем воздухе и творческая мастерская.

Пасха в природе знаменует момент, когда света становится больше, чем тьмы – день становится больше. За увеличением светового дня идет и пробуждение природы. А качание на качелях – подъем навстречу Солнцу — это символическое действие, которое должно стимулировать силы возрождения и плодородия в природе и в человеке. Есть также и множество поверий, которые связаны с качанием на качелях – сильный дух в течение всего лета, длинная шерсть у овец и хороший урожай на полях. Тех, кто много качается на Пасху, летом не будут кусать комары и слепни, а фермеры и пастухи должны качаться, чтобы их коровы не погибли.

Подробная программа праздника ЗДЕСЬ.