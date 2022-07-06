9 и 10 июля в Национальном парке Разна пройдут Дни путешественников

9 и 10 июля уже шестой раз пройдут Дни путешественников в Национальном парке Разна. Впервые все желающие смогут насладиться двухдневной программой мероприятия. Обширная программа позволит каждому выбрать, чем заняться во время Дней путешественников в этом году, пишет rezekneszinas.lv.

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По озёрам Разна и Эжэзерс будут предложены водные прогулки. А любители длинных прогулок смогут пройти два пешеходных маршрута. 9 июля - по тропе длиной 21 км, от Андрупене до Липушек и 10 июля - по тропе длиной 15 км, от Липушек до Лузнавы.

10 июля в 5 часов утра на берегу озера Разна можно будет послушать пение птиц.

Путешественники не останутся без дегустации латгальского кулинарного наследия, об этом позаботятся крестьянские хозяйства. Домашний хлеб с мёдом можно будет попробовать в деревенском дворе в Андрупене, а в Эзерниеках – уху.

Семьи с детьми смогут посетить экспозиции и исследовательские мастерские, чтобы ближе познакомиться с озером Разна и природными ценностями его окрестностей. Центр образования среды Яундомской усадьбы будет ждать посетителей на экспозиции и природной тропе.

Оба дня посетители приглашаются наблюдать за созданием керамических изделий школы гончаров на холме Акменишу, где вечером 9 июля разожгут гончарную печь, а на следующий день из неё достанут уже готовую керамику.

Мастер по дереву покажет, какие изделия можно смастерить из найденного в лесу, на первый взгляд, обычного материала.

Foto: selenia

Гид по рыбалке расскажет о хитростях рыбной ловли на озере Разна.

С традициями коневладения можно будет познакомиться в хозяйстве "Холмы рыжих жеребят", а в Липушках посмотреть самую большую частную коллекцию колокольчиков.

Гордостью Национального парка Разнас являются усадьбы и церкви. Ждать на экскурсию гостей будет Лузнавская усадьба. 9 июля осмотреть представится возможность Букмуйжскую церковь в Эзерниеках, 10 июля тамже пройдёт месса, на который смогут присутствовать все желающие.

Традиция Дней путешественников в Национальном парке Разна была положена в 2017 году на праздновании десятилетия парка.

Национальный парк Разна создан в 2007 году с целью сохранения характерного для Латгалии холмистого пейзажа и латгальской культурно-исторической среды. Это место, где стоит познакомиться с Латгалией – Краем голубых озёр – прикоснуться к природным и культурно-историческим ценностям, насладиться пейзажами, по достоинству оценить латгальское гостеприимство, подробнее узнать о традициях и ремёслах многих поколений.