ФОТО. Жемчужина Курземе – водопад Абавас румба
Foto: F64

В Талсинском крае есть замечательное место, которое стоит того, чтобы на него взглянуть – это водопад Абавас румба.

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Абавас румба – второй по ширине водопад в Латвии. Посмотреть на него приезжают в любое время года, но чаще всего в летние месяцы. Ширина водопада 35 метров, а высота – около одного метра. Водопад образовался на реке Абава, протекая через доломитный порог.

Глубина реки вокруг водопада невелика, поэтому летом он отлично подходит для маленьких детей и прогулок по воде. По мере продвижения вверх по течению, глубина увеличивается, и река становится подходящей для тех, кто умеет и хочет купаться.


Рядом с водопадом находится зона отдыха, где можно не только полюбоваться на водопад, но и переночевать в палатках, развести костер и хорошо отдохнуть.

Что еще посмотреть в Талси, можно прочитать ЗДЕСЬ.

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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Активный отдых Водопад Курземе Dabas objekti Latvija Talsi
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