аirBaltic до начала июля планирует возобновить полеты по девяти маршрутам

После получения всех необходимых разрешений латвийская авиакомпания airBaltic в период с 15 июня по 7 июня планирует возобновить прямые рейсы из Риги в девять популярных мест летнего отдыха.

airBaltic планирует возобновить полеты из Риги в Дубровник, Риеку и Сплит в Хорватии, Барселону в Испании, Ниццу во Франции, Ларнаку на Кипре, Рим, Катанию и Милан в Италии.

airBaltic тесно сотрудничает с ответственными органами, следя за ситуацией, а также проявляет гибкость, чтобы в случае необходимости приспособить расписание полетов. Пассажирам перед полетом нужно проверить условия въезда и введенные в аэропортах ограничения на официальных сайтах или в местных посольствах.

В настоящее время airBaltic выполняет прямые полеты из Риги в Таллин, Вильнюс, Осло, Франкфурт, Амстердам, Хельсинки, Мюнхен, Берлин и Гамбург. Вскоре авиакомпания возобновит рейсы также в Вену, Дюссельдорф, Париж и Копенгаген. Кроме того, airBaltic предлагает некоторые прямые рейсы из Таллина и Вильнюса.