airBaltic позволит бесплатно поменять дату путешествия

Авиакомпания airBaltic позволит пассажирам в течение года один раз бесплатно поменять дату путешествия для всех полетов, забронированных с 10 по 31 марта.

То есть, все пассажиры, которые в ближайшие три недели забронируют полеты с airBaltic, смогут до полета один раз бесплатно поменять дату полета в пределах 2020 года. Если новый билет дороже первоначального, то пассажир должен покрыть разницу. Пункт отправления и пункт назначения должны остаться без изменений, сообщила представитель airBaltic Алисе Бриеде.

“Мы ясно видим, что пассажиры хотят путешествовать и планировать свои каникулы поздней весной и летом. Это решение обеспечивает нашим пассажирам гибкость, чтобы они могли без лишних хлопот забронировать свое следующее путешествие”, - указал исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

Что касается пассажиров, которые зарезервировали полет до 9 марта и планировали лететь до 31 марта, они также могут изменить дату поездки на любую другую в пределах 2020 года.

Как уже сообщалось, авиакомпания airBaltic приняла решение в период с 29 марта по 31 мая сократить общее количество посадочных мест на 7%. Авиаперевозчик отменил еще 370 рейсов дополнительно к предыдущим изменениям в графике полетов и отмененным рейсам из Риги в Милан и Верону.