airBaltic совершенствует услугу сопровождения несовершеннолетних

Латвийская авиакомпания airBaltic значительно усовершенствовала свою услугу сопровождения несовершеннолетних, предусмотренную для детей в возрасте от 5 до 17 лет, путешествующих в одиночку. В дальнейшем родителям или сопровождающим будет необходимо сопровождать несовершеннолетних до выхода на посадку, а не ждать с детьми вылета в публичной зоне.

Данная услуга гарантирует, что ребенок будет находиться под присмотром авиакомпании с момента регистрации на рейс до момента встречи ребенка родителями или сопровождающим в пункте назначения.

Вице-президент airBaltic по вопросам обслуживания клиентов и наземных операций Лаура Вецванага-Пуките заявила: "Каждый год у нас более 1000 пассажиров, которые путешествуют как дети без сопровождающих. Эта услуга становится все более популярной, и мы захотели усовершенствовать ее. Вместе с международным аэропортом "Рига" мы внесли изменения в эту процедуру, и теперь родители или сопровождающие смогут проводить с ребенком, путешествующим самостоятельно, больше времени, провожая его до выхода на посадку".

Услуга airBaltic сопровождения для несовершеннолетних доступна для детей в возрасте от 5 лет и старше, если это разрешено законодательством страны, в которой проживает ребенок. Эта услуга является обязательной для детей в возрасте от 5 до 11 лет, но опциональной для детей в возрасте от 12 до 17 лет – в таком случае услугу оказывают по просьбе родителя или опекуна.

У родителя или сопровождающего должен быть с собой действительный паспорт или ID -карта. У стойки регистрации одному из родителей или сопровождающему выдается одноразовый пропуск, чтобы сопровождать ребенка. Необходимо принять во внимание, что кто-то из родителей или сопровождающий должен оставаться в аэропорту до момента вылета самолета, как это было предусмотрено до этого. Встречающий родитель или сопровождающий должен прибыть в аэропорт вовремя к моменту прибытия самолета.

Услугу сопровождения несовершеннолетнего необходимо заказать и оплатить заранее в билетной кассе airBaltic или с помощью формы онлайн-оплаты, поскольку она требует предварительного подтверждения. На каждый рейс допускается до 5 детей, использующих услугу сопровождения несовершеннолетних.

airBaltic обеспечивает полеты из Риги, Таллина и Вильнюса более чем в 70 конечных пунктов, предлагая удобные соединения из Риги с большим количеством пунктов назначения своей маршрутной сети в Европе, Скандинавии, СНГ и на Ближнем Востоке. Летом 2019 года airBaltic начала полеты из Риги в Дублин, Штутгарт и Львов, а также на Кос и Менорку.