airBaltic возобновит полеты из Риги в Лондон

После получения всех необходимых разрешений airBaltic планирует с 1 июля возобновить прямые рейсы из Риги в Лондон, а с 4 июля – из Таллина в Лондон. В дополнение к этому 1 июля авиакомпания откроет новый маршрут из Вильнюса в Лондон.

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"Безопасность и здоровье пассажиров остаются нашими приоритетами. Мы ввели строгие меры безопасности, а также следуем рекомендациям ответственных органов на наших полетах. Всем пассажирам airBaltic во время полетов бесплатно обеспечивается основной защитный комплект, в который входят маска для лица и дезинфицирующие салфетки", - отмечает исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

airBaltic тесно сотрудничает с ответственными органами, следя за ситуацией, а также проявляет гибкость, чтобы в случае необходимости приспособить расписание полетов. Пассажирам перед полетом следует проверить условия въезда и введенные в аэропортах ограничения на официальных сайтах или в местных посольствах. Условия быстро меняются и отличаются в каждой стране, поэтому всегда следует убедиться в том, что вы ознакомились с новейшей информацией.

В настоящее время airBaltic выполняет прямые рейсы из Риги в несколько бизнес-центров Европы и продолжает возобновлять полеты в такие популярные места отдыха, как Дубровник, Риека и Сплит в Хорватии, Барселона в Испании, Ницца во Франции, Ларнака на Кипре, Рим, Катания и Милан в Италии, а также по другим направлениям. Кроме того, airBaltic предлагает различные прямые рейсы из Таллина и Вильнюса.