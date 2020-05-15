airBaltic возобновляет рейсы из Риги и других столиц Балтии: авиакомпания рассказала о новых правилах для пассажиров

Латвийская авиакомпания airBaltic в понедельник, 18 мая, возобновит регулярные прямые рейсы из всех трех столиц стран Балтии – Риги, Таллина и Вильнюса. airBaltic ввела ряд новых мер безопасности для здоровья, чтобы ограничить распространение коронавируса.

Начиная с 18 мая перед проверкой безопасности в аэропорту Рига пассажирам будут измерять температуру тела, и пассажирам с температурой выше 37,8°C будет отказано в посадке на рейс. Пассажиры, которые не смогут лететь, будут проинформированы и проинструктированы о дальнейших действиях.

Дезинфекция салонов самолетов будет проводиться регулярно. Всем пассажирам бесплатно будет выдан базовый набор защитных средств, в который входят защитная маска для лица и дезинфицирующие салфетки. Пассажиры airBaltic все время полета должны использовать защитные маски для лица.

Экипажи авиакомпании тоже будут использовать защитные маски и перчатки. Экипажам даны указания о действиях, которые необходимо выполнить в случае, если кто-то из пассажиров на борту самолета может быть заражен коронавирусом, а все самолеты оснащены необходимым профилактическим оборудованием. Кроме того, авиакомпания внесет изменения в обслуживание на борту, заменив журналы одноразовой информацией о гигиене и меню.

Согласно заявлению Всемирной организации здравоохранения, риск переноса инфекционных заболеваний во время полетов минимален. Качество воздуха в салоне самолета тщательно контролируется, он рециркулируется с такой частотой, чтобы обеспечить полную замену 20-30 раз в час.

Пассажирам перед полетом настоятельно рекомендуется проверить условия въезда и введенные в аэропортах ограничения на официальных сайтах или в местных посольствах. Условия быстро меняются и отличаются в каждой стране, поэтому пассажирам необходимо убедиться, что они ознакомились с новейшей информацией.