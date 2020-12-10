Авиакомпания airBaltic представила пять новых маршрутов из Риги

Латвийская авиакомпания airBaltic представила расписание полетов в предстоящий летний сезон, который начнется 28 марта 2021 года. Авиакомпания планирует соединить Ригу с 65 направлениями в своей маршрутной сети и начать полеты по пяти новым маршрутам.

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"Безопасность и здоровье наших сотрудников и пассажиров всегда были и будут превыше всего. Мы видим, что люди соскучились по путешествиям. Я верю, что спрос на полеты начнет расти в ближайшие месяцы, как только будут введены устойчивые решения, в том числе вакцинация и более обширное тестирование, чтобы ограничить распространение Covid-19", - отмечает исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

"Хотя полеты, безусловно, станут другими, мы предполагаем, что к следующему лету с соблюдением определенных ограничений будут доступны более широкие возможности путешествий. Как ведущий авиаперевозчик в Балтии мы должны быть готовы к этому моменту, поэтому уже сейчас представляем наш запланированный график. Мы по-прежнему будем обеспечивать полеты в различные важные деловые центры, а также популярные регионы отдыха", - добавляет Мартин Гаусс.

В 2021 году airBaltic планирует начать полеты на новых маршрутах из Риги в Манчестер (Великобритания), Екатеринбург (Россия), Ереван (Армения), а также в Берген и Тронхейм (Норвегия). Авиакомпания надеется возобновить полеты по 17 различным маршрутам, которые летом 2020 года не осуществлялись из-за различных ограничений.

В настоящее время airBaltic выполняет прямые полеты из Риги, Таллина и Вильнюса в различные европейские деловые центры и ряд регионов для отдыха. С полным расписанием полетов airBaltic можно ознакомиться на сайте компании.