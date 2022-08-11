Бал, базарчик и игры по ориентированию: В субботу в кемерском курортном парке пройдет праздник Кемери

В субботу, 13 августа, юрмальчане и гости города приглашаются на праздник в обновленный курортный парк Кемери, где весь день будет звучать музыка, пройдут развлекательные и познавательные мероприятия для детей и взрослых, будет работать базарчик изделий ремесленников и деликатесов, а также кафе.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Гости смогут познакомиться с окрестностями Кемери и культурно-историческими ценностями курорта, принять участие в увлекательном квесте по фотоориентированию, а в завершении праздника состоится бал с Лаймисом Раценайсом и оркестром.

Праздничный базарчик и бал

Гостей праздника приглашают окунуться в волшебную атмосферу курортного парка Кемери под звуки классической и популярной музыки 30-х годов.

С 12:00 до 19:00 часов в парке Кемери будет работать базарчик, где можно будет приобрести изделия местных ремесленников и кустарных мастеров: украшения, льняной текстиль, деревянные, стеклянные и керамические изделия, деликатесы и лакомства для детей. Будет работать выездное кафе.

И взрослые, и дети смогут в интерактивной форме ознакомиться с природными достопримечательностями Национального парка Кемери в мобильном природном классе. Гости праздника смогут узнать о разнообразном мире латвийских птиц и бабочек, приняв участие в состязаниях на знания и скорость. На дорожках кемерского парка пройдет семейная эстафета "Курортный забег фриков" и музыкальный аттракцион "Смотр маленьких и больших силачей".

Foto: LETA

В 21:00 начнется праздничный бал, на котором выступит Лаймис Раценайс с оркестром. Вечеринка продлится до часу ночи.

Квест по фотоориентированию

Во время праздника в курортном парке Кемери у каждого будет возможность принять участие в квесте по фотоориентированию и состязаниях в игре SPORTident.

В приключенческом квесте надо будет пройти контрольные пункты в окрестностях Кемери, ориентируясь по карте и фотографиям и решить задачи. Квест стартует в парке Кемери в 11:00 и продлится до 14:00 часов.

Игра SPORTident будет проходить с 11:00 до 15:00. В созданном лабиринте из контрольных точек участники смогут выбрать и пройти одну из дистанций пяти уровней сложности.

Водонапорная башня Кемери во время праздника

Во время праздника Кемери водонапорная башня будет открыта для посетителей дольше — до 20:00. В башне представлена экспозиция об истории Кемери и выдающихся личностях, посетителям также доступны смотровые площадки на высоте 12 и 42 метров. Посещение верхней смотровой площадки — только с предварительной резервацией.

Foto: Kultūras ministrija

Возможны также платные экскурсии в сопровождении гида по курортному парку Кемери: необходимо заранее записаться по телефону 29126551. В 11:00 — экскурсия на латышском языке, в 13:00 — экскурсия на английском языке, более подробная информация здесь.

Посещение праздника — бесплатное.