Балдонская обсерватория: Место, где можно увидеть мир звезд

Балдоне – небольшой городок неподалеку от Риги, известный благодаря своему серному источнику и построенному тут же санаторию. Лечебница когда-то была крупнейшей в Российской империи, а лечение тут проходил даже король Франции Людовик XVIII. Сейчас, к сожалению, санаторию можно присвоить лишь статус самой большой "заброшки" в Латвии, но, к счастью, Балдоне может гордиться не только им. Здесь расположена астрономическая обсерватория, являющаяся единственной профессиональной обсерваторией в Латвии. И в нее даже можно отправиться на экскурсию с семьей и друзьями.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Правда, если быть совсем точными, то обсерватория находится не в самом Балдоне, а в пяти километрах от него. В 1957 году группа астрономов из Академии наук СССР исследовала район Балдоне в поисках возможности размещения тут обсерватории. Было сделано экспертное заключение о пригодности данного места для строительства. Вначале были построены четыре павильона, а в 1959 году был установлен первый инструмент, на тот момент крупнейший астрономический телескоп в Латвии с 20 см апертурой. На него в скором времени был установлен советский электрофотометр (всего было передано обсерватории 2 электрофотометра).

Первыми тематиками работы обсерватории стали углеродные звезды, радионаблюдения искусственных спутников Земли и Солнца, а также служба точного времени. Это была единственная обсерватория в СССР, которая занималась изучением красных гигантов со сравнительно низкой температурой (от 1500 до 3000 градусов по Кельвину), разрежённой атмосферой и высоким содержанием углерода, циркония и титана, спектрального класса М.

В 1964 году начались переговоры с фирмой "Карл Цейс" (ГДР) о возможности покупки камеры Шмидта. Еще один аналогичный инструмент в СССР был заказан для Бюраканской обсерватории (Армения). В марте 1965 года телескоп был доставлен в обсерваторию. Это была камера Шмидта с диаметром зеркала 120 см, диаметр коррекционной пластины — 80 см, фокусное расстояние — 240 см, поле зрения 5 х 5 градусов. Телескоп был установлен в 1966 году, а первый свет был получен в ночь с 7 на 8 декабря.

Согласно информации, размещенной на сайте Балдонской обсерватории, за 40 лет работы уникальный телескоп получил более 25 000 астрономических изображений. Астероид, названный в честь Балдоне, был открыт в 2011 году. Астероид 274084 Балдоне – первая открытая малая планета в Латвии, но 15-я малая планета, имя которой связано с Латвией.

Обсерватория предлагает туры, на которых можно подняться в далёкие дали, а также рассмотреть планеты Солнечной системы поближе. Это будет незабываемым приключением как для взрослых, так и для детей. В обсерватории есть и другие развлечения – увлекательные физико-химические опыты "Зеленые чудеса", а также мастер-класс по приготовлению космического мыла.

А пока совершите виртуальный тур по обсерватории Балдоне, чтобы увидеть ее окрестности и место, где находится могучий телескоп - кстати, самый большой в странах Балтии.



Подробнее о самой обсерватории, экскурсиях и телескопе Шмидта читайте на сайте обсерватории Балдоне.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

А для тех, кто устал от новостей и хочет просто полюбоваться на красивую Латвию - у нас есть Instagram!