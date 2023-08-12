Банджи-джампинг, или свободное падение: как выглядит экстремальный отдых в Латвии

Любители экстремальных ощущений не понаслышке знают о самых лучших и популярных местах в мире для банджи-джампинга с высоты нескольких сотен метров. Например, в Швейцарии есть 220-метровая плотина Верзаска на озере Вогорно, а в Австрии — 192-метровая Europabruecke в долине Випталь. Конечно, в Латвии все намного скромнее, поскольку страна состоит из равнин и плоскости, однако получить свою порцию адреналина можно и здесь.

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Хотя мы не можем похвастаться высотой в сотни метров, у нас тоже можно получить необычный опыт, не похожий ни на один другой. В Сигулде прыжки на тарзанки Bungee Sigulda совершаются прямо над рекой Гауя из вагончика канатной дороги. До воды рукой не достать, но зато можно ощутить падение с высоты 43 метра.

Сезон длится с весны по осень (в зависимости от погодных условий), а весь процесс прыжка занимает около часа.



Другой вариант банджи-джампинга — ropejumping.lv с башни бумажной фабрики в Слоке, причем, как и в Сигулде, прыгать можно одному или вместе с партнером.

Такой прыжок требует смелости — высота башни 47 метров. Анце Веса из команды ropejumping.lv говорит, что на сегодняшний день в Балтии не существует более высоких мест для прыжка на тарзанке. В Слоке прыжок может занять от пяти до 15 минут — все зависит от человека и его смелости забраться на башню и прыгнуть.



Свободный полет возможен не только при прыжке на эластичном канате. Насладиться ветром, бескрайним небом и скоростью можно и с помощью парашюта, причем сделать это можно сравнительно недалеко от Риги — в Лимбажи.

В сопровождении опытного инструктора Skydive Latvia аэродром Лимбажи превращается в место, где можно испытать не только острые, но и незабываемые эмоции при прыжке с высоты 4 тысячи метров (с такой высоты прыгают опытные парашютисты). Свободное падение длится около минуты, после чего следует несколько минут полета под парашютом.