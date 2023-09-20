Баскетбольный зал на пятом этаже и инсталляции художников: творческий квартал приглашает на экскурсию по заводу "Проводник"

Творческий квартал "Проводник" предлагает отправиться на экскурсию по одному из старейших рижских предприятий — заводу "Проводник" по производству резиновых изделий, который сегодня развивается как многофункциональный творческий квартал в районе Саркандаугава.

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Организаторы предлагают экскурсию по 360-метровому пятиэтажному зданию бывшего завода "Проводник", некогда одного из крупнейших в мире заводов по производству резиновых изделий.

До Первой мировой войны самыми востребованными экспортными товарами были резиновая обувь и автомобильные шины, которые конкурировали с ведущим производителями шин того времени, такими как Michelin.

В исторические периоды здание завода площадью 55 тысяч квадратных метров несколько раз подвергалось пожарам, а после Второй мировой войны завод "Продовник" был восстановлен из руин и использовался в качестве производственных помещений для Рижского электромашиностроительного завода RER.

Именно это название лучше всего знакомо старшему поколению рижан. Этот промышленный гигант выпускал генераторы, электростанции и другое оборудование. В конце 1940-х годов также было начато производство оборудования и деталей для электропоездов, а в 1950-х годах началось серийное производство стиральных машин "Рига" и другой бытовой техники.

Сегодня историческое здание "Продовник" превратилось в новое арт-пространство Риги, где посетители могут увидеть выставки и инсталляции различных художников.

Во время экскурсии гостям будет предоставлена возможность посмотреть легендарную баскетбольную площадку на пятом этаже "Проводника" и 200-метровый заброшенный зал, где часто проходят как местные, так и международные творческие проекты. Недавно в баскетбольном зале был снят видеоклип музыкальной группы Citi zēni под названием Cits līmenis, с участием известных латвийских деятелей.

Творческий квартал приглашает на экскурсию по "Проводнику", где история встречается с современностью. Во время экскурсии вы сможете не только посмотреть все здание, но и узнать о других творческих мероприятиях, реализованных художниками.

Экскурсия подходит как для школьных, так и для взрослых групп. Записаться на экскурсию можно, позвонив по номеру +371 25590067 или отправив электронное письмо на почту laura@provodnik.lv. Дополнительную информацию о квартале можно найти на сайте.