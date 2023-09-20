Баскетбольный зал на пятом этаже и инсталляции художников: творческий квартал приглашает на экскурсию по заводу "Проводник"
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Творческий квартал "Проводник" предлагает отправиться на экскурсию по одному из старейших рижских предприятий — заводу "Проводник" по производству резиновых изделий, который сегодня развивается как многофункциональный творческий квартал в районе Саркандаугава.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Организаторы предлагают экскурсию по 360-метровому пятиэтажному зданию бывшего завода "Проводник", некогда одного из крупнейших в мире заводов по производству резиновых изделий.

До Первой мировой войны самыми востребованными экспортными товарами были резиновая обувь и автомобильные шины, которые конкурировали с ведущим производителями шин того времени, такими как Michelin.

В исторические периоды здание завода площадью 55 тысяч квадратных метров несколько раз подвергалось пожарам, а после Второй мировой войны завод "Продовник" был восстановлен из руин и использовался в качестве производственных помещений для Рижского электромашиностроительного завода RER.

Именно это название лучше всего знакомо старшему поколению рижан. Этот промышленный гигант выпускал генераторы, электростанции и другое оборудование. В конце 1940-х годов также было начато производство оборудования и деталей для электропоездов, а в 1950-х годах началось серийное производство стиральных машин "Рига" и другой бытовой техники.

Сегодня историческое здание "Продовник" превратилось в новое арт-пространство Риги, где посетители могут увидеть выставки и инсталляции различных художников.

Во время экскурсии гостям будет предоставлена возможность посмотреть легендарную баскетбольную площадку на пятом этаже "Проводника" и 200-метровый заброшенный зал, где часто проходят как местные, так и международные творческие проекты. Недавно в баскетбольном зале был снят видеоклип музыкальной группы Citi zēni под названием Cits līmenis, с участием известных латвийских деятелей.

Творческий квартал приглашает на экскурсию по "Проводнику", где история встречается с современностью. Во время экскурсии вы сможете не только посмотреть все здание, но и узнать о других творческих мероприятиях, реализованных художниками.

Экскурсия подходит как для школьных, так и для взрослых групп. Записаться на экскурсию можно, позвонив по номеру +371 25590067 или отправив электронное письмо на почту laura@provodnik.lv. Дополнительную информацию о квартале можно найти на сайте.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе
Nav tāda 'mēs nevaram' tāpēc, ka esam latvieši. Saruna ar Ivaru Beitānu
Kā visefektīvāk pilsētā tīrīt ielas un nodrošināt izcilu gaisa kvalitāti?
Padomi, kā atvieglot dzīvi, ietaupīt naudu un ēst veselīgi
Ko vēlas jaunā darbinieku paaudze? Saruna ar Daci Helmani
Настоящие вибрации, дружный кулачок и предложения на любой вкус
Garšas, mode, skaistums un popkultūra: kāda ir īstā Koreja?
'Kärcher' ar autonomu robotu grīdu uzkopšanu paceļ jaunā līmenī
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе