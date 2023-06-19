Белеет парус одинокий. Как и когда в Риге можно "освоить" реки и озера — и как это правильно сделать
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Это волшебное ощущение — скользить по поверхности воды и видеть достопримечательности, которых не увидишь с берега. Рига с Даугавы выглядит совсем по-другому! И неважно, что у вас под ногами — SUP-доска, каяк, палуба моторной лодки или парусной яхты. Но можно ли взять и вот так просто "запрыгнуть и поехать"?

Об этом мы поговорили с Романом Бауманисом, членом правления недавно созданной Балтийской ассоциации рекреационных судов (BAKA) и членом правления международной неправительственной организации Baltic Sea Forum. Он серьезно занялся судовождением во время пандемии, когда оказалось, что все другие виды путешествий и отдыха не разрешены...

"Я мечтал об этом долгое время. Я "запрыгнул на борт" после 10 лет изучения вопроса, во время COVID-19, когда понял, что иначе не могу никуда уехать. Я почти всю жизнь занимался чем-то в этой области, плавал на других судах, был помощником шкипера", — рассказывает Роман Бауманис.

Во время нашей беседы он неоднократно подчеркивает, каким огромным, красивым и неиспользованным ресурсом является наша Даугава и другие воды, которыми так богата Латвия — озера, реки, морское побережье. "Общая длина берегов Даугавы в Риге, кажется, равна длине внешней границы Латвии и что там происходит? Да ничего особенного. Это фантастический природный ресурс, который нужно использовать с пользой. У нас почти нет общественных причалов для небольших судов. Это стихия, которая находится у нас под рукой, в центре города, и никто ее не использует, — сетует он. — Мы, как ассоциация, хотим развивать предложение доступных и ответственных мероприятий на воде. "На воде" — это не только Даугава и море, мы думаем о более широком использовании водных ресурсов. Вокруг Риги их много — у нас есть прекрасные озера. Например, Кишэзерс, на берегу которого находится гольф-клуб, но нет лодочной пристани. Если посмотреть на другие страны с водными ресурсами, Финляндию или Швецию, то там лодок больше, чем машин! Даже в Таллине такого нет!".

"На финских архипелагах летом часто не хватает места на причалах в гаванях. У людей проблема, которую мы здесь себе даже не можем представить! Потому что у нас нет ни гаваней, ни причалов, ничего. Это похоже на замкнутый круг, когда все ждут, кто будет первым. Яйцо, из которого вылупится курица, или курица, которая снесет яйцо", — говорит он и приводит в пример порт Энгуре, который "очень хорошо построен, европейское финансирование было использовано с умом — все такое ухоженное, есть душевые, можно постирать белье".

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