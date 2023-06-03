Белые, лесные и очень опасные: Четыре самые впечатляющие дюны в Латвии

Дюна – это холм из песка, созданный ветром или потоком воды. Дюны бывают разных форм и размеров и чаще всего их можно найти на берегу моря или в пустыне. Пустынь в Латвии нет, но зато дюны встречаются по всему побережью Балтийского моря и не только. Тургид выбрал четыре самых впечатляющих из них, которые известны не только благодаря своим размерам, но и возможности погулять вокруг и насладиться открывающимися с них видами.

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Самая высокая дюна в Латвии – холм Пусену

Один из самых уникальных природных памятников Латвии – холм Пусену, считающаяся самой высокой дюной на побережье Балтийского моря в Латвии. Она находится в природном парке Бернати между Бернати и Юрмальциемсом.

Foto: Publicitātes foto

В старину дюны на побережье рядом с Ницей были покрыты большими соснами, поэтому стояли твердо и надежно. Однако во время шведского правления, в XVII веке, в этом сосновом лесу построили большую печь, где добывали деготь и сжигали уголь. И однажды полыхнул пожар, в котором сгорела и печь, и весь большой сосновый лес. Оставшиеся пни и оголенные стволы уже не могли задерживать песок, который заносило в бывший лес ветром, и песок проникал все дальше и дальше от побережья. Зимой песчаные ледяные бури наносили целые курганы песка в те места, где его раньше не было совсем. В итоге за 50 лет, в период с 1785 по 1835 год, под песком было погребено около 80 домов, в том числе дом "Пусени", где жила семья лесничего. Именно отсюда и пошло название дюны.

В 1970-х годах часть Пусенского холма была раскопана, и полученный песок использовался для производства силикатного кирпича, но работы были остановлены примерно в 1980 году, когда запасы песка, пригодные для производства, были исчерпаны

Сейчас же холм Пусену — идеальное место для прогулок, если вы хотите насладиться уникальным видом на море и немного потренироваться перед отпуском, потому что подъем на гору высотой почти 40 метров потребует от вас некоторых, хоть и не очень больших усилий.

Белая дюна в Саулкрасты

Белая дюна в Саулкрасты образовалась из пляжного песка, нанесенного сюда ветром в конце существования Литоринового моря примерно 4-5 тысяч лет назад.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

В XVII–XIX веках, когда во многих местах на латвийском побережье вырубали леса, покрывающие береговые дюны, в южной части города Саулкрасты также началось движение песка. Старые дюны превратились в большие насыпи, и образовалась относительно высокая гряда дюн, включая и верхнюю часть Белой дюны.

Благодаря своим размерам – 18 метров в высоту – эта белая насыпь служила ориентиром для местных рыбаков. Свое название дюна получила благодаря слоям затвердевшего белого песка, который внешне напоминает песчаник.

Сейчас окрестности дюны благоустроены, склоны укреплены и прогуляться по ней можно без опаски. А заодно и полюбоваться на море, устье реки Инчупе и широкий пляж.

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Вдоль дороги, ведущей к Белой дюне, растут т. н. "екатерининские липы", которые, согласно легенде, сажала сама российская императрица Екатерина II, непродолжительное время отдыхавшая на взморье в Пабажи в далеком 1764 году.

А от смотровой площадки на вершине дюны к центру Саулкрасты ведет 4-колиметровая Тропа солнечного заката. Но если вам и этого мало, то можно пойти дальше, до Звейниекциемса, и тогда ваш маршрут составит примерно 11 километров. В начале и конце тропы есть пешеходные мостики и разметка, а средняя часть тропы представляет собой обычную лесную тропу вдоль пляжа.

Белая дюна у Рои

Еще одну интересную дюну можно найти по пути из Риги на Колку, у Рои. Проехав сквозь спокойную и словно дремлющую Рою, вскоре вы увидите поворот направо с характерным коричневым указателем к тропе.

Foto: Andra Briekmane

Тропа начинается у информационного стенда, из информации на котором можно узнать, что неполных 9 тысяч лет назад здесь все было покрыто льдом. После таяния льда около Рои образовались впечатляющие дюны, лагуны с речками и богатой растительностью, травянистыми болотами. Позже уровень воды опустился и образовались три пресных озера. На берегах одного из них — Пурциемского озера — в каменном веке образовались поселения. Одно из них располагалось у Белой дюны и в результате деятельности его жителей появились белые обнажения.

Пройтись по дюне можно по деревянным мосткам. Поскольку рельеф здесь совершенно не равнинный, мостки поднимаются то вверх, то вниз. Поскольку тропа имеет кольцевидную форму, то примерно через 20 минут вы вернетесь обратно к дороге.

Любопытно, что речка, протекающая вдоль подножья дюны и делающая тропу особенно прекрасной, на самом деле — искусственный канал, который был создан примерно 150 лет назад, чтобы осушить болотистое озеро Пурциема и сделать его плодородной почвой.

Дюна Звиргзде в обычном лесу

Впрочем, дюны в Латвии можно найти не только на побережье. Например, в лесах Вецумниекской волости, примерно в получасе езды от Риги, спрятана одна из самых высоких внутренних дюн в Латвии – дюна Звиргзде. Ее высота – 32 метра. Считается, что образовалась Звиргзде примерно 11700–14000 лет до нашей эры.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Чтобы найти место, где она расположена, в Waze нужно набрать выражение "Zvirgzdes baltā kāpa". У дюны есть информационный стенд с картой и место для пикника. Чтобы попасть на вершину дюны, нужно следовать зеленым указателям, которые приведут вам прямо на смотровую площадку на вершине Звиргздес.



Рядом с дюной много различных лесных тропинок, но какого-то определенного маршрута – нет. Так что продолжительность прогулки полностью зависит от личных предпочтений и выносливости. Если подняться только на дюну, то это займет около 40 минут и мы бы не рекомендовали приезжать сюда совсем с маленькими детьми – на самую вершину дюны добираться будет не очень удобно.

Со смотровой площадки на вершине дюны открывается живописный вид на вершины деревьев.

Ежегодно, 22 сентября, здесь проходят празднования Дня единства Балтов – любой желающий может прийти на дюну Звиргзде и спеть в память латвийских и литовских воинов (а, если точнее, жемайтов и земгалов), которые в Битве при Сауле одержали победу над Орденом меченосцев в 1236 году.