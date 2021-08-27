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Покайнский лес
Богатство и сила латвийской природы: 10 неожиданных маршрутов, по которым приятно гулять в любую погоду
Foto: latgale.travel

Лучший способ укрыться от городского шума и суеты — это отправиться на природу. Неизведанные места или уже давно знакомые, не важно — леса, поля и болотные угодья прекрасны в любое время года и радуют путешественников природным разнообразием и красивыми пейзажами.

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Акционерное общество "Latvijas valsts meži" (Латвийские государственные леса) предлагает посетить благоустроенные места отдыха и тропы, где каждый найдет что-то для себя, будь то поход в лес или активный отдых на воде.

Болотная тропа Тейрумники


Живописная тропа по болоту Тейрумниеку проходит между озером Лубанас и прудами Орениши. Здесь есть пешеходный мост длиной около 800 метров, откуда открывается прекрасный вид на болото Тейрумниеку, которое является частью Лубанского водно-болотного угодья.

Богатство и сила латвийской природы: 10 неожиданных маршрутов, по которым приятно гулять в любую погоду
Foto: AS „Latvijas valsts meži” arhīvs

С моста можно изучить болотную растительность (пушица, росянка, хвощ и другие растения), а также увидеть озеро Тейрумниеку, где весной и осенью собираются стаи перелетных птиц. Маршрут по мостикам не круговой — к месту старта можно пройти пешком по пешеходному мосту или по лесной дороге вдоль болота.


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Покайнский лес

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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Природная тропа Активный отдых Добеле Курземе Латгалия
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