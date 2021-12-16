

Долгое время болота были своего рода загадочными местами, окутанными страшными легендами о собаках Баскервилей и о бесследных исчезновениях людей. Сегодня болота уже утратили часть своей загадочности — ученые исследовали и многое смогли объяснить с точки зрения науки. Теперь это популярное место для изучения природы, прогулок и отдыха. Конечно, на болотах все еще можно найти места, куда не ступала нога человека. Только представьте, в Латвии есть более 5000 болот! Все, что вам нужно, чтобы отправиться в поход по болотам - это специальная обувь (снегоступы), соответствующая одежда, немного смелости и знающий гид.



Прогулки по болоту в специальной обуви не стоит путать с гулянием по тропинкам природных троп. Болотные походы — это относительно новый вид активного отдыха. Одним из инициаторов этого движения в Латвии является Кристап Кизикс, которой, изучая географию, часто сам гулял по болотам и заинтересовался этим видом туризма. Вместе с единомышленниками он уже на протяжении 6 лет предлагает туристам различные пешеходные маршруты. "Мы изучали географию, нашли специальную обувь (снегоступы), ходили в походы. В итоге, мы решили предложить такую возможность другим. Тогда этого никто еще не делал, поэтому было круто быть первыми, — говорит Кристап. — Сейчас компания Purvu bridēji предлагает около 20 маршрутов по всей Латвии. Всем известны Кемерские болота и луговое болото Ценас, но есть также болото Стомпаку, Дуника на границе с Литвой, болото в Латгалии возле озера Лубанс. Есть множество болот на границе с Эстонией и в других местах".

Средняя цена за поход — 20 евро для взрослого и 10 евро для ребенка. Для индивидуально организованных групп поход будет стоить от 160 до 200 евро. В стоимость входит прокат снегоступов, подготовка пешеходного маршрута и услуги гида. За дополнительную плату можно заказать транспорт до болота, палатку, спальные мешки и SUP-доски.

Что нужно для прогулки по болоту? Прежде всего, убедитесь, что болото не находится на охраняемой природной территории или в микрозаповеднике. Для посещения таких болот требуется специальное разрешение. Если поход осуществляется за пределами общественных пешеходных маршрутов и мостков на болотах, организаторы должны согласовать их с Департаментом охраны природы (DAP). В Латвии большое количество болот, которые находятся на охраняемых природных территориях, в том числе в заповедниках, где людям вход либо запрещен, либо разрешен только в определенные периоды времени или в сопровождении специалиста DAP.