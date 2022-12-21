Ботанический сад ЛУ приглашает на волшебную вечернюю прогулку "Свет во тьме"

Принято считать, что Ботанический сад Латвийского университета радует посетителей своим великолепием с весны до осени, а зимой, когда выпадает первый снег, сад медленно погружается в зимний покой. Однако в этом году, в честь столетия ботанического сада, он широко распахнет свои ворота даже в самое темное время года, приглашая гостей на волшебную вечернюю прогулку "Свет во тьме" (Gaisma tumsā).
Во время мероприятия сад оживет в праздничном великолепии, в нем расцветут удивительные легкие цветы, а на деревьях будут щебетать загадочные птицы, Пальмовый дом будет пульсировать в ритме жизни живущих в нем растений, а на вилле барона пройдет большой бал. В конце прогулки уставшие смогут насладиться чашечкой горячего напитка, а самые маленькие посетители прогулки смогут согреться, сыграв в одну из легких игр с мячом.
- Мероприятие пройдет с 21 декабря 2022 года по 31 января 2023 года.
- Наслаждаться прогулкой можно будет каждый вечер с 17:00 до 21:00 (сад закрывается в 22:00).
- Билеты можно приобрести заранее на сайте bezrindas.lv, а также на месте во время мероприятия в Ботаническом саду ЛУ, улица Кандавас, 2.
- Цена билета от 8 до 12 евро, семейный билет (2+2) – 32 евро, детям до 5 лет - бесплатно