Ботанический сад ЛУ во второй раз стал "Зимним садом света"

12 декабря в Ботаническом саду Латвийского университета (Рига, улица Кандавас, 2) во второй год подряд заработал "Зимний сад света", созданный латвийскими художниками по свету.

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Всего можно будет увидеть 20 световых инсталляций, созданных лучшими латвийскими художниками по свету, имеющими опыт работы в театрах, кино, мультимедийных проектах и т. д. "Это непростое время для профессионалов в области освещения в Латвии – с марта их работа сильно ограничена, но каждому художнику необходимо творить – и это мероприятие в Ботаническом саду даст художникам по свету возможность хотя бы удаленно встретиться со своими зрителями", – говорит автор проекта Марцис Гулбис.

Световые инсталляции создали Карлис Каупужс, Каспар Херцманис, Юлия Бондаренко, Андрей Дубков, Янис Петерсонс, Вилнис Валле, Карлис Озолиньш, Оскар Тимбарс, "Those Guys Lighting", Кристап Бунга, Харий Залитис, Патрик Питерниекс, Калвис Кампенусс, Рихард Поповс и другие латвийские художники по свету.

После посещения пешеходной тропы посетители смогут проголосовать за одну из световых инсталляций – 9% от стоимости билета пойдут автору световой инсталляции (или благотворительному проекту по его выбору), за которую проголосует посетитель.

"Зимний сад света" будет работать в Ботаническом саду ЛУ в декабре и в январе. Чтобы обеспечить соблюдение эпидемиологических ограничений и гарантировать безопасность посетителей, организаторы установили ограничение в 10 метров для каждого домохозяйства, которое будет посещать освещенный сад. Чтобы избежать большого количества людей в саду, входные билеты в "Зимний сад света" будут продаваться только заранее и с индивидуальным временем входа для каждого домохозяйства отдельно. Посетители должны будут прибыть на прогулку в "Зимний сад света" в указанное в билете время, будет организовано одностороннее движение. Посетители обязуются соблюдать правила эпидемиологической безопасности и не выходить на прогулку при появлении симптомов заболевания.

Стоимость билетов на пешеходную тропу составит от 6 до 10 евро на человека, и их можно приобрести в Biešu Paradīze с 11 декабря. Детям до 7 лет и инвалидам (при предъявлении справки) - бесплатно. Дополнительную информацию можно получить ЗДЕСЬ.

А вот как выглядел "Зимний сад света" в Ботаническом саду в прошлом, 2019 году:

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