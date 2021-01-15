Бросаем все, встаем на лыжи: Составлен самый полный список лыжных трасс в Латвии

Латвийская ассоциация сельского туризма Lauku ceļotājs собрала самую свежую и полную информацию о лыжных трассах со всей Латвии для того, чтобы каждый мог найти ту, которая больше всего ему по душе и выяснить, как до нее добраться, что там предлагается и сколько это все стоит.

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В последние годы зимы в Латвии не так часто балуют любителей покататься на лыжах. Совсем недавно мы писали о том, что уже в эти выходные в Риге откроются лыжные трассы и пункты по прокату снаряжения, а трассы для горных лыж испытывают невероятный спрос на свои услуги, но из-за существующих ограничений вынуждены ограничивать число желающих прокатиться.

Lauku ceļotājs же собрал информацию о более, чем 50 лыжных трасс, на которых можно покататься на лыжах и отлично провести время. Сейчас в списке находится 55 мест, но он постоянно обновляется. Среди посчитанных трасс есть как серьезные и профессионально спроектированные трассы, так и бесплатные тропинки для любителей лыжного спорта, проходящие вдоль морского берега, в лесу и т.д.

На сайте Lauku ceļotājs у каждой лыжной трассы присутствует небольшое описание маршрута (например, длина дистанции, есть ли на ней освещение, есть ли прокат снаряжения и т.д.), а также оставлены контакты (сайт или номера телефонов), с помощью которых можно узнать о конкретном месте поподробнее.

Перед тем, как отправиться в то или иное место, необходимо уточнить время работы лыжной трассы и подготовлена ли она для лыжников. На платных маршрутах должна быть указана информация о стоимости пребывания и других предоставляемых услугах.

Если вы планируете кататься на лыжах несколько дней подряд, то, стоит рассмотреть и возможность остановиться в расположенном неподалеку от трассы гостевом доме. По словам Lauku ceļotājs, многие туристические базы отдыха и гостевые дома открыты и ждут гостей. Да, отдых в них сейчас несколько отличается от того, к которому мы привыкли до пандемии, но никаких особенных неудобств посетители не испытают. Основным условием является обеспечение и соблюдение общих эпидемиологических требований. Со стороны гостей это, например, соблюдение установленных хозяевами мер безопасности (например, подтверждение того, что вы из одного домохозяйства), необходимость дистанцирования и еда, которую доставляют непосредственно в номер. Для поиска ближайшего к лыжной трассе жилья можно использовать ЭТУ КАРТУ.

Ну и перед тем, как отправиться отдыхать в выбранное жилье, в Lauku ceļotājs рекомендуют позвонить владельцам и узнать о его доступности в выбранные вами даты, а также подробнее расспросить об установленных мерах безопасности.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.