Каждый день ― новые люди, другая страна и полет над облаками. Так в романтическом свете мы видим рабочие будни стюарда. Но за этой красивой картинкой скрывается тяжелый труд, ненормированный рабочий график и нестандартные ситуации, в которых стюард должен уметь правильно себя вести. Каково работать на борту самолета? Обо всей подноготной этой профессии портал DELFI спросил у трех латвийских бортпроводников.

Никс Берзиньш работает в WizzAir уже три года, из них год ― в качестве старшего бортпроводника. Он уже успел побывать и в ближних, и в дальних странах, а сейчас на полтора года переехал в Вену, поменяв базу, и теперь получает новый опыт и возможность летать в другие точки земного шара.

Анете Яунземе около двух лет работает в авиакомпании airBaltic. За это время ей довелось побывать в России, Израиле, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и во всей Европе.

Анете Шайтере живет в Абу-Даби и вот уже три года работает в национальной компании ОАЭ бортпроводником, а в целом в авиационной отрасли занята уже долгое время. Благодаря своей профессии Анете посетила множество стран ― от Северной Америки до Австралии, но обычно ее можно встретить в Манчестере.

Рабочие будни

Рабочий график у бортпроводников бывает очень разный, многое зависит и от авиакомпании, и от определенных стандартов, существующих в отрасли. Яунземе и Берзиньш проводят в воздухе примерно 90 часов в месяц и выполняют от 20 до 30 рейсов, а в конце дня обычно возвращаются домой. Конечно, случается, что ночевать приходится и в других местах. А вот Шайтере, которая работает на межконтинентальных перелетах, говорит, что в течение месяца летать приходится даже больше, а рейсы могут длиться от одного до 16 часов. Но работа стюарда этим не ограничивается: есть так называемые дни, обозначенные как "stand by" ― ты можешь заниматься своими привычными делами, но нужно быть готовым к тому, что в любой момент придется выйти на работу.

