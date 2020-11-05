Бьют ключом: Пять живописных мест в Латвии, где есть родники

Наша любимая латвийская осень чаще всего приносит с собой множество дождей. С одной стороны – кому нравится гулять под дождем? А с другой – большое количество воды делает все эти родники, ручейки и водопады более впечатляющими. Тургид предлагает прогуляться по пяти живописным местам в Латвии, где помимо прочего можно найти и уникальные – каждый по своему – источники.

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Бирюзовый пруд и 10 источников в одном месте



В Аллажской волости Сигулдского края находятся Межмуйжские источники. Они также называются источниками Калькюгравы, потому что бьют из склона Калькюгравского оврага. В зависимости от количества воды здесь можно увидеть от семи до четырнадцати источников.

Источники впадают в созданный ими же красивый Мельничный пруд. На дне прозрачного пруда — голубая глина, поэтому в солнечные дни вода переливается всеми оттенками синего и зеленого цветов. Вода настолько прозрачная, что можно увидеть, как встречаются источники. В пруду также живописно отражается пейзаж.

Foto: Simona Čeičiniece

Неподалеку находится малая природная тропа, которая начинается возле источников. В конце тропы оборудованы места для пикника. Тропа длиной около 700 метров проходит через лес и знакомит с местными растениями. Здесь проложены деревянные дорожки с мостиками и лестницами, поэтому после дождей, когда источники полноводны, вы не замочите ноги. Только будьте осторожны на скользких местах.

Дополнительно почитать про источники и посмотреть фотографии можно ЗДЕСЬ.



