Ценское болото под Ригой закрылось для посетителей: здесь проходят работы по реконструкции

На этой неделе начнутся работы по расширению и реконструкции пешеходных мостков через Ценское болото, в связи с чем оно будет закрыто для посетителей, сообщает Rīgas meži. Ожидается, что работы продлятся до середины сентября.

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В 2020 году на болоте уже проводились ремонтные работы – тогда был восстановлен 565-метровый участок пешеходных мостков в самом начале болота. Затем мостки были усовершенствованы и расширены (с 60 до 80 см). Также были отремонтированы лестница и крепления смотровой башни.

В этом году планируется расширить и улучшить участок тропы длиной 784 метра. Остальная часть мостков будет выровнена, заменены поврежденные доски, восстановлены мостики и установлены новые информационные плакаты.

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Ценское болото является вторым по величине в Латвии; это особо охраняемая территория, а также территория Natura 2000. В свое время площадь Ценского болота приравнивалась к площади Тейчского болота, которое является крупнейшим в Латвии (19 587 га), но в результате человеческой деятельности его общая площадь уменьшилась до 6000 га.

Болото находится примерно в 30 километрах от Риги, и его общая длина составляет примерно пять километров. На болоте можно встретить около 10 редких видов птиц, особенно весной и осенью, когда они начинаются мигрировать на юг или возвращаются обратно.

А пока на Ценском болоте проходят ремонтные работы, отправиться погулять можно во множество другим мест. Вот некоторые из них: