Ценское болото закрыто на ремонт до середины лета

Из-за ремонта смотровая башня и тропа на Ценском болоте закрыты для посетителей, сообщил порталу Delfi председатель правления Rīgas meži Эдгар Вайкулис.

Туристов просят пока что не ездить на болото, чтобы не мешать ремонтным работам и "не создавать нежелательную антропогенную нагрузку" в уникальном природном месте, перемещаясь по болоту самостоятельно.

Будут демонтированы и заменены первые 400 метров тропы. В башне для наблюдения за птицами нужно менять испорченную опорную конструкцию, перила и напольные балки на верхней платформе.

Работы планируется завершить в конце июня. На улицах Рубеню и Циелаву и возле тропы будут размещены предупреждающие плакаты.

Болото Ценас – особо охраняемая природная зона. Оно находится примерно в 30 километрах от центра Риги на территории Бабитского и Марупского края.

Природная тропа на болоте была открыта в 2007 году, смотровая башня — в 2013 году.