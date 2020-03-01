Цесвайнский замок вновь открылся для посетителей

В Цесвайнском замке, после двух с лишним лет реставрационных работ, наконец-то полностью восстановили крышу замка. И теперь в уникальный в рамках Латвии замок можно попасть на экскурсию - правда пока только в сопровождении гида.

Для того, чтобы записаться на экскурсию, нужно заранее позвонить в Центр туризма Цесвайне по телефону +371 26172637. Но стоит учесть, что строительные работы в замке все еще продолжаются и весной нынешнего года он все еще может быть временно закрыт для посетителей. Но, в любом случае, в туристическом центре вас об этом предупредят.

Foto: Nataly Hlapkovska

Цесвайнский замок или замок Адольфа фон Вульфа считается одним из ярчайших достижений архитектуры второй половины XIX века. Это шедевр эклектизма, в котором соединились архитектура, скульптура, искусство по металлу и живопись.

Цесвайнский замок является памятником архитектуры государственного значения и с 1997 года он входит в список Европейского культурного наследия.

Замок строился с 1893 по 1896 год. С 1919 года в замке находилась школа, а в 2002 году пожар уничтожил крышу замка. В Цесвайне построена новая средняя школа, и замок постепенно приобретает свой изначальный вид. В 2003 году восстановлена крыша левого крыла замка, в 2006 году - башня замка.

Дополнительную информацию о состоянии замка и работе можно найти по адресу www.cesvaine.lv.