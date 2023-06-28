Чей замок? На Лиелстраупский замок претендует наследник, но самоуправление Цесиса такую возможность даже не рассматривает
Foto: Kadrs no video

Этой весной Цесисское самоуправление в соответствии с особым законом вступило в права собственности на замок Лиелстраупе с обязательством восстановить его в течение 15 лет. Правда, для этого требуются значительные средства. Два года назад потомок бывших владельцев замка, фон Розенсов, проявил интерес к этому месту. Теперь он прибыл в Латвию и готов вернуть себе фамильную собственность.

Корни семьи фон Розен на территории Латвии уходят в далекие ливонские времена, когда замок Лиелстраупе впервые упоминается в документах XIII века. Семья жила в Лиестраупе до 1939 года, после чего фон Розены были вынуждены эмигрировать в Германию. Рудите Василе, специалист по туристической информации замка, рассказывает, что в 2009 году в замке проходила встреча семьи фон Розен. Тогда Якоб фон Розен, недавно приехавший в Латвию, был еще подростком. Василе говорит: "Семья фон Розенов уже тогда интересовалась замком, особенно молодое поколение. Теперь, когда им владеет муниципалитет, интерес стал еще больше. Их родители до сих пор испытывают горечь из-за отнятой собственности и потерянной родины, но новое поколение семьи хочет найти и вернуть свои семейные корни".

Закон о передаче и восстановлении замка Лиелстраупе предусматривает, что муниципалитету запрещено отчуждать, закладывать или иным образом обременять замок вещными правами. Также муниципалитет должен обеспечить его восстановление, доступность для общественности и использование в культурных и образовательных целях.

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.

Подпишись и читай:

Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Iedvesmai
No dziesmām par Ļeņinu līdz aizkustinājuma asarām. Dziesmu svētku atmiņas
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktors. 'Green Space' stāsts
No dziesmām par Ļeņinu līdz aizkustinājuma asarām. Dziesmu svētku atmiņas
Praktiski padomi: ko darīt ar pārtikas atlikumiem?
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā