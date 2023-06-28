Чей замок? На Лиелстраупский замок претендует наследник, но самоуправление Цесиса такую возможность даже не рассматривает

Этой весной Цесисское самоуправление в соответствии с особым законом вступило в права собственности на замок Лиелстраупе с обязательством восстановить его в течение 15 лет. Правда, для этого требуются значительные средства. Два года назад потомок бывших владельцев замка, фон Розенсов, проявил интерес к этому месту. Теперь он прибыл в Латвию и готов вернуть себе фамильную собственность.

Корни семьи фон Розен на территории Латвии уходят в далекие ливонские времена, когда замок Лиелстраупе впервые упоминается в документах XIII века. Семья жила в Лиестраупе до 1939 года, после чего фон Розены были вынуждены эмигрировать в Германию. Рудите Василе, специалист по туристической информации замка, рассказывает, что в 2009 году в замке проходила встреча семьи фон Розен. Тогда Якоб фон Розен, недавно приехавший в Латвию, был еще подростком. Василе говорит: "Семья фон Розенов уже тогда интересовалась замком, особенно молодое поколение. Теперь, когда им владеет муниципалитет, интерес стал еще больше. Их родители до сих пор испытывают горечь из-за отнятой собственности и потерянной родины, но новое поколение семьи хочет найти и вернуть свои семейные корни".

Закон о передаче и восстановлении замка Лиелстраупе предусматривает, что муниципалитету запрещено отчуждать, закладывать или иным образом обременять замок вещными правами. Также муниципалитет должен обеспечить его восстановление, доступность для общественности и использование в культурных и образовательных целях.