Четыре года, один месяц, двенадцать дней и двенадцать часов — столько времени понадобилось рижанину Константину фон Ренгартену, который 15 августа 1894 года вышел из своей квартиры на улице Миера, чтобы пешком обойти весь мир и вернуться домой. Хоть этому и нет официального подтверждения, но фон Ренгартена считают первым человеком в мире, который совершил пешее кругосветное путешествие.

О фон Ренгартене известно немного. В разных статьях местом его рождения называют Ригу, однако в действительности он появился на свет 26 сентября 1864 года в Минской губернии — так сказано в газете "Libausche Zeitung". Его отец был окружным надзирателем, и Константин рос вместе с шестью братьями и сестрами. Он окончил школу, работал почтовым надзирателем в Дерпте и Риге. С самого детства Константина манили путешествия, и еще до кругосветки он успел побывать в Европе, Азии и Африке. Фон Регартен очень хотел увидеть весь мир, но из-за того, что страдал морской болезнью и не мог подолгу плыть на корабле, он принял решение отправиться в грандиозное пешее путешествие.

К путешествию всей своей жизни фон Ренгартен готовился десять лет. 15 августа 1894 года в 4 часа утра он вышел из своей квартиры и направился в сторону Даугавпилса, до которого дошел за восемь дней. Первый этап вместе с ним преодолел рижанин Николай Гринерт, который смог дойти только до Харькова, где понял, что не в силах продолжать путь. Гринерт извинился перед фон Ренгартеном и на поезде вернулся в Ригу, а Константин отправился дальше.

"Свое кругосветное путешествие фон Ренгартен предполагает закончить за шесть лет и вернуться в Ригу. Фон Ренгартен, которому на данный момент 30 лет, оделся по системе немецкого профессора Егера — его дорожная сумка весит не более 30 марок", — писала газета "Baltijas Vēstnesis" незадолго до того, как путешественник отправился в путь. Фон Ренгартен говорил на немецком, русском и французском, немного — на английским, что значительно облегчило его путешествие.

Дальнейший путь Ренгартена лежал через Ростов-на-Дону, Тбилиси, а у подножия горы Арарат он пересек границу Российской империи и оказался в Персии (теперь — Иран, по которой шел два месяца. В Персии фон Ренгартену приходилась ночевать в хлевах и сараях. Следуя по караванным путям через Туркменистан, Узбекистан и Казахстан, он дошел до Сибири. В Томске Константин встретил свою жену, которая специально приехала туда из Риги.

"Несмотря на постоянные температурные колебания, которыми сопровождался пеший путь фон Ренгартена по странам с различным климатом, он чувствовал себя невероятно воодушевленно. Ни сильная жара в Ашхабаде, ни холодный дождь в Сибири, где он, промокший, провел целую ночь в пещере близ Иркутска, не подорвали его здоровья", — писала "Rīgas Pilsētas Policijas Avīze" о путешественнике в мае 1898 года, когда он находился в США.