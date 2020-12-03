Четыре места в Видземе, где можно полюбоваться на впечатляющие Красные скалы

Если несмотря на время года, погоду и подготовку к предстоящим праздникам вы хотите провести время на природе, то отправляйтесь в Видземе в одно из четырех мест, где можно полюбоваться на уникальные обнажения песчаника, характерные для этой части Латвии.

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Причем в каждое из этих мест можно приехать как по отдельности, так и "связав" их всех в одну поездку. Ну и, разумеется, ваш выбор места зависит от того, где вы предпочитаете гулять: по лесной тропинке, вдоль речки или по берегу моря.

"Классика" Видземского побережья – утесы Эжургу





Foto: Gints Mucenieks

Видземское побережье Рижского залива – одно из тех мест в Латвии, которые обязательно стоит посетить: за каждым поворотом вас ждут совершенно волшебные виды. Но если времени и сил для долгого похода у вас нет, то стоит отправиться одним из самых впечатляющих обнажений красного песчаника на этом маршруте – утесам Эжургу.

Утесы Эжургу расположены в Лиепупской волости Салацгривского края. Здесь же расположен и Северовидземский биосферный заповедник, который был создан в 1997 году и в том же году был признан охраняемой территорией международного значения.

Расположившиеся на берегу Рижского залива скалы Эжургу достигают в высоту 35 метров и простираются вдоль берега примерно на 50 метров, образуя некое подобие ряда красивых красноватых колонн.

Посмотреть на фотографии утесов можно ЗДЕСЬ.



