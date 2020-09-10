Что будет, если лопнет так называемый балтийский пузырь и Латвия закроет границы?

На этой неделе показатель заражения коронавирусом в Эстонии поднялся выше 20 на 100 000 человек. Латвия еще не приняла решения о закрытии границ, но это может произойти уже завтра, пишет turist.ee со ссылкой на Maaleht.

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В компании AS Otolux, которое занимается производством металлических контейнеров в волости Валга, половина сотрудников приезжает на работу из Латвии. По словам главы компании Тыниса Пало, когда весной балтийские страны закрыли свои границы, ситуация разрешилась довольно быстро. Компании составили список сотрудников из Латвии, отправили его в Департамент полиции и погранохраны и людям выдали специальные разрешения на пересечение границы.

"Я думаю, будет что-то подобное, потому что в прошлый раз проблем не было", — сказал Пало. Он слышал, что в Латвии погранохраны как таковой нет. "Не представляю, каким образом они закроют границу, и как латыши будут ее охранять. В прошлый раз границу закрыли с эстонской и литовской сторон, Латвии уже и не надо было чего-то предпринимать", — добавил он.

"Конечно, это очень сильно на нас повлияет", — сказал о возможном закрытии границ Олле Хорм, глава мясной промышленности Валгамаа. На их фабрике работают 30 человек из Латвии, что составляет 10-15 процентов рабочей силы.

На этот раз Эстония ничего не будет делать

Во время чрезвычайного положения весной этого года эстонское правительство сделало исключения для людей, работающих в Валгамаа. "На этот раз Эстония ничего не сделает, и если кто-то что-то и предпримет, то это будет Латвия. Латвия, конечно, разрешит поездки в Эстонию, но после этого может заставить соблюдать самоизоляцию, а это значит, что наши сотрудники смогут официально пересечь границу только один раз ", — рассуждает Олле Хорм. Он добавил, что производство — это процесс, и если какое-либо звено остановится, остановится весь завод.

"Все настолько непонятно и непредсказуемо, что ко всему невозможно подготовиться. Каждую неделю ждешь, затаив дыхание", — намекнул он на ожидание решения правительства Латвии. Он выразил надежду на главу латвийской Валка, который пообещал относиться к Валга-Валка как к общему городу.

Волостной старейшина эстонской Валга Эстер Карузе вступила в должность весной, на следующий день после введения чрезвычайного положения. Затем пошли слухи, что границу могут закрыть.

"Мы обратились к Юри Ратасу с просьбой сделать исключение для Валга — Валка, потому что границу постоянно пересекают рабочие обеих стран. Сотни латышей ездят на работу в Эстонию. И наоборот", — напомнила она. "Мы быстро получили положительный ответ, и для нас было сделано исключение".

Предприниматели пока с волостным старейшиной не связались по этому вопросу, но простые жители уже задумались над тем, что же будет, если Латвия закроет границу. Однако известно, что министр иностранных дел Урмас Рейнсалу уже ведет переговоры о предоставлении Валга-Валка особых привилегий.

Министерство иностранных дел заявило, что Эстония заинтересована в принятии единых соглашений для обеспечения свободного передвижения людей, и представило соответствующие предложения латвийской стороне. Эстония хочет найти хотя бы какое-то решение, которое позволит продолжить трансграничную трудовую миграцию и свободное передвижение в Валга и Валка. Насколько известно Министерству иностранных дел, любые дополнительные ограничения не должны влиять на свободное перемещение товаров.

Старейшина Валгамаа Эстер Карузе сказала, что она также доверяет мэру Валки Вентсу Армандсу Краукли, который выступает за то, чтобы не закрывать границу.

Довольно символично и то, что город начал строительство новой городской площади. Часть площади находится в Латвии, а часть в Эстонии. Весной, когда границу закрыли, были получены специальные разрешения для продолжения строительных работ, которые продолжаются и сейчас.

"В прошлый раз Эстония полностью закрыла свои границы, поэтому была полная проверка. Теперь Латвии пришлось быть проводить выборочные проверки. Но мы все еще надеемся, что границы не закроют", — сказала Эстер Карузе.

Во вторник правительство Латвии решило, что жители Валга-Валка не обязаны соблюдать 14-дневный карантин, потому что, в отличие от остальной части Латвии, приграничные города являются особой территорией, которую нельзя полностью разделить, так как некоторые услуги и часть инфраструктуры находятся только на одной стороне границы.