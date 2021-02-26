Что за замок без легенды? Яунмокскому замку исполняется 120 лет

Яунмокский замок был построен в 1901 году как охотничье поместье семьи мэра Риги Джорджа Армитстеда (1847-1912) — того самого, памятник которому стоит в парке у Оперы. В этом году замку исполняется 120 лет, и мы решили вспомнить историю этого эпичного (не побоимся этого слова) места.

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Архитектор Вильгельм Людвиг Николай Бокслаф приложил руку ко многим известным постройкам в Латвии, поэтому не удивительно, что Джордж Армитстед заказал постройку охотничьего замка именно ему.

Строить здание из красного кирпича было решено в красивейшем месте под Тукумсом, а выбранным стилем оказалась неоготика с элементами югендстиля, такого близкого рижскому градоначальнику. Внутренняя отделка и, особенно, уникальная изразцовая печь, были выполнены в тон замку и в полном соответствии моды на югендстиль. Разумеется, никакое уважающее себя поместье не могло обойтись без парка и он появился — сравнительно небольшой, но с прудом. Вместе – Яунмокский замок и парк – образовали очаровательный романтический ансамбль.

Foto: Pils Armitsteda laikā. Jaunmoku pils muzeja arhīvs

В замке Армитстед пробыл лишь три года — до 1904 года. В том году умер его отец и ему пришлось принять во владение родовую усадьбу в Риндзеле. С 1904 до 1910 года Яунмокас была собственностью рода Бринкенов.

Следующие восемь лет в замке хозяйничал род фон Унгерн-Штернбергов, который в 1918 году продал усадьбу семье сельскохозяйственника немецкого происхождения Вильгельма Фрейманиса, который организовал образцовое хозяйство. На эти же годы пришелся и закат замка, как места отдыха знати.