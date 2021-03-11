Чудесная усадьба Вилцес, окруженная фантастическим ландшафтным парком

Неподалеку от Тервете, на живописном берегу реки Вилце, расположилась сказочная историческая усадьба Вилцес, построенная в 50-х годах XVIII века. Она выполняла роль охотничьего замка для баронов Медемов.

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Поместье построили Кристоф Дитрих фон Медем с женой, дочерью графа фон Кайзерлинга Анной фон Кайзерлинг. Благодаря этому браку портал входной двери усадьбы Вилцес украшает герб Медемов-Кайзерлингов, который считается одним из самых ценных памятников искусства XVIII века в Латвии.

В XIX веке поместье перешло в собственность барона Иоганна Фридриха Вильгельма фон Гана и здание подверглось перестройке – у него появился второй этаж. В сводчатых погребах поместья находится кухня, где готовили еду и доставляли в верхние этажи на лифте.

После аграрной реформы, когда владельцы большинства усадеб вынуждены были их покинуть, в здании была оборудована начальная школа Вилце (1921 год), которая действует до сих пор. Сохранились и многочисленные сельскохозяйственные постройки – овин, амбар и кузница. В усадьбе также есть пункт туристической информации и экспозиция, рассказывающая об истории школы и прихода.

Foto: Jelgavas reģionālā tūrisma centra arhīvs

Усадьба Вилцес окружена английским ландшафтным парком, который плавно "перетекает" в природный парк Vilce – 144 гектара земли с нехарактерным для Земгале холмистым рельефом. По тропе Барона можно добраться до городища Вилце и Заячьего луга. Как и мыза Вилце, парк окружен бесчисленными историями и легендами про чертей и самого барона, любившего прогуливаться по названной в честь него тропе.

Городище Вилце находится в месте слияния двух рек – Вилце и Рукузе. На берегу реки Рукузе можно осмотреть обнажившиеся песчаники девонского периона, а утолить жажду можно у источника Лиелматес – он находится за главным зданием усадьбы неподалеку от мостика через Вилце. Его вообще трудно не заметить, поскольку местные жители регулярно наведываются туда за водой.

В парке усадьбы Вилцес возможно устраивать турниры по диск-гольфу. По всей территории приусадебного парка размещено 12 корзин. Диски для диск-гольфа можно арендовать в туристическом информационном пункте Вилце, заранее позвонив и оставив заявку.

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