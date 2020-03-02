Covid-19: куда лучше не ездить и какие ограничения на поездки стоит учитывать

По мере того, как число заболевших коронавирусом Covid-19 в мире продолжает расти, увеличивается и количество вопросов относительно того, куда еще можно, а куда уже не стоит ехать отдыхать или в командировки по работе.

Следуя рекомендациям Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC), Министерство иностранных дел рекомендует всем путешественникам быть осторожными и тщательно оценивать необходимость конкретной поездки. Путешественникам самим решать, стоит ли посещать определенные страны.

Министерство иностранных дел призывает всех путешествующих к общей осторожности. С 28 февраля в Латвии особые меры предосторожности введены в отношении людей, которые возвращаются из

регионов Италии: Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт,

Японии,

Сингапура,

Южной Кореи,

Ирана и

Китая.

Министерство иностранных дел настоятельно призывает путешественников не посещать эти страны и регионы, а также мониторить информацию на сайте Министерства, которая регулярно обновляется в соответствие с текущей информацией.

Следует также отметить, что ряд стран мира ввели ограничения на въезд для путешественников, которые недавно были в одном из пострадавших районов. Чтобы уточнить, какие ограничения введены в той стране, куда вы планируете отправиться, стоит обратиться в ее ближайшее представительство. Обобщенную информацию можно также найти на страничке "Ceļo droši" на Facebook.

Информацию о мерах предосторожности для людей, посетивших один из пострадавших регионов, можно найти в заявлении, распространяемом Министерством здравоохранения. Информация о распространенности Covid-19, а также о мерах предосторожности и профилактике доступна на сайте Центра по профилактике и контролю заболеваний.

Также Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует всем, кто выезжает за границу, оформить полис страхования жизни и здоровья, включая репатриацию в случае болезни или смерти, и предлагает им зарегистрироваться в Консульском реестре.

Подробную информацию о заболеваниях и их распространенности можно найти на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний и на английском языке на сайте Всемирной организации здравоохранения.