15, 60 или 100 километров от Риги: где отдохнуть на природе поближе к столице?

Иногда для длинных поездок совершенно нет времени, но это не значит, что нужно продолжать сидеть дома. Вокруг Риги достаточно много интересных мест, доехать до которых можно максимум за час-полтора. Агрита Гринберга собрала вместе несколько разных объектов и природных троп, находящихся в пределах 100 километров от Риги, на которые можно отправиться в любой ближайший выходной.
Стоит также учесть, что несколько объектов всегда можно объединить в одну поездку. Например, природную тропу Накотне можно объединить с посещением парка Залениекской усадьбы, а Ликвертенский лес с тропой Межотненского городища.
Агрита прошла все эти тропы с тремя детьми, младшему из которых всего два года. Бывало по-всякому, но, в целом, все маршруты подходят и для семей с детьми. Разве что самым маленьким будет тяжелее на длинных маршрутах.
С рекомендациями Агриты для путешествий с детьми можно познакомиться в ее блоге "3pluscelo.wordpress.com".
Важно! Прежде чем отправиться в любое из этих мест, убедитесь, что они открыты и доступны для латвийских путешественников.
- 1. 15 километров от Риги
- 2. 30 километров от Риги
- 3. 40 километров от Риги
- 4. 60 километров от Риги
- 5. 80 километров от Риги
- 6. 100 километров от Риги