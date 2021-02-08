15, 60 или 100 километров от Риги: где отдохнуть на природе поближе к столице?

Иногда для длинных поездок совершенно нет времени, но это не значит, что нужно продолжать сидеть дома. Вокруг Риги достаточно много интересных мест, доехать до которых можно максимум за час-полтора. Агрита Гринберга собрала вместе несколько разных объектов и природных троп, находящихся в пределах 100 километров от Риги, на которые можно отправиться в любой ближайший выходной.

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Стоит также учесть, что несколько объектов всегда можно объединить в одну поездку. Например, природную тропу Накотне можно объединить с посещением парка Залениекской усадьбы, а Ликвертенский лес с тропой Межотненского городища.

Агрита прошла все эти тропы с тремя детьми, младшему из которых всего два года. Бывало по-всякому, но, в целом, все маршруты подходят и для семей с детьми. Разве что самым маленьким будет тяжелее на длинных маршрутах.

С рекомендациями Агриты для путешествий с детьми можно познакомиться в ее блоге "3pluscelo.wordpress.com".

Важно! Прежде чем отправиться в любое из этих мест, убедитесь, что они открыты и доступны для латвийских путешественников.